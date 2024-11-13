EKVADOR'da cezaevinde çıkan isyanda 15 kişi hayatını kaybetti.
Güney Amerika ülkesi Ekvador'un en büyük cezaevi Litoral'de isyan çıktı. Mahkumlar arasında yaşanan çatışmada 15 kişi öldü, 14 kişi ise yaralandı.
Savcılık, olayla bağlantılı 9 mahkum hakkında cinayet suçlaması yapılacağını açıkladı.
Son Dakika › Dünya › Ekvador'da Cezaevi İsyanı: 15 Ölü - Son Dakika
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