Ekvador Ralli Kazasında 2 Ölü, 18 Yaralı

EKVADOR'da düzenlenen ralli yarışında bir aracın seyircilerin arasına girmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Ekvardor'un Ambato şehrinde düzenlenen 'Vuelta a la Republica' rallisinde bir aracın seyircilerin arasına girmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. Yetkililer, yaralıların hastanede tedavilerinin sürdüğünü ve kazayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.