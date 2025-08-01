EKVADOR'da düzenlenen ralli yarışında bir aracın seyircilerin arasına girmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.
Ekvardor'un Ambato şehrinde düzenlenen 'Vuelta a la Republica' rallisinde bir aracın seyircilerin arasına girmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. Yetkililer, yaralıların hastanede tedavilerinin sürdüğünü ve kazayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.
Son Dakika › Dünya › Ekvador Ralli Kazasında 2 Ölü, 18 Yaralı - Son Dakika
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