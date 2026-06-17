Ekvador'da 10 eyalette OHAL ilan edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ekvador'da 10 eyalette OHAL ilan edildi

Ekvador\'da 10 eyalette OHAL ilan edildi
17.06.2026 08:39  Güncelleme: 08:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, artan güvenlik sorunları ve iç karışıklıklar nedeniyle 10 eyalet ile 3 kasabada 60 gün süreyle olağanüstü hal ilan etti. Kararla birlikte güvenlik güçlerine kamu düzenini sağlamak, suçla mücadeleyi artırmak ve vatandaşların güvenliğini yeniden tesis etmek amacıyla geniş yetkiler verildi.

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, ülkede artan şiddet olayları ve güvenlik sorunları nedeniyle 10 eyalet ile 3 kasabada 60 gün süreyle olağanüstü hal ilan etti. Karar kapsamında güvenlik güçlerine geniş müdahale yetkileri verildi.

EKVADOR'DA 10 EYALETTE OHAL İLAN EDİLDİ

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, ülkede giderek artan güvenlik sorunları ve iç karışıklıklar nedeniyle kapsamlı bir olağanüstü hal kararı aldı. Karar doğrultusunda 10 eyalet ve 3 kasabada 60 gün süreyle olağanüstü hal uygulanacak.

Ekvador basınında yer alan haberlere göre, Noboa'nın imzaladığı kararnameyle güvenlik güçlerine söz konusu bölgelerde kamu düzenini sağlamak ve suçla mücadeleyi artırmak amacıyla geniş yetkiler tanındı.

GÜVENLİK GÜÇLERİNE EK YETKİLER VERİLDİ

Kararnamede, güvenlik güçlerinin iç güvenliği yeniden tesis etmek, vatandaşların güvenliğini korumak ve kamu düzenini sürdürmek amacıyla daha etkin şekilde görev yapacağı belirtildi.

Yetkililer, olağanüstü hal kararının özellikle son dönemde artan suç olayları ve yasa dışı faaliyetlerle mücadeleyi güçlendirmeyi hedeflediğini ifade etti.

AMAÇ SUÇ VE YASA DIŞI FAALİYETLERLE MÜCADELE

Hükümet tarafından yapılan açıklamada, düzenlemenin vatandaşların hak ve özgürlüklerini olumsuz etkileyen suç örgütleri ve yasa dışı faaliyetlere karşı mücadeleyi yoğunlaştırmayı amaçladığı vurgulandı.

Ekvador yönetimi, olağanüstü hal uygulamasıyla birlikte güvenlik güçlerinin sahadaki etkinliğinin artırılacağını ve kamu güvenliğinin yeniden sağlanmasının hedeflendiğini bildirdi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Politika, Dünya, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ekvador'da 10 eyalette OHAL ilan edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayseri’de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu Kayseri'de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu
Kayseri’de Leyleklerin Aydınlatma Direklerine Konuşu Kayseri'de Leyleklerin Aydınlatma Direklerine Konuşu
Sinop’ta Şüpheli Ölüm Sinop'ta Şüpheli Ölüm
Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti, ailenin feryatları yürek dağladı Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti, ailenin feryatları yürek dağladı
AK Parti’nin kapısından dönen belediye başkanını çıldırttılar AK Parti'nin kapısından dönen belediye başkanını çıldırttılar
Tatbikatta el bombası patladı 2 asker hayatını kaybetti Tatbikatta el bombası patladı! 2 asker hayatını kaybetti

08:45
Haaland Dünya Kupası’na rekorla başladı İlk maçında Norveç tarihine geçti
Haaland Dünya Kupası'na rekorla başladı! İlk maçında Norveç tarihine geçti
08:42
Kritik Paraguay maçı öncesi Milli Takım’daki kaosa Cumhurbaşkanı Erdoğan el attı
Kritik Paraguay maçı öncesi Milli Takım'daki kaosa Cumhurbaşkanı Erdoğan el attı
08:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ankara, İstanbul ve İzmir’de yeni atamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara, İstanbul ve İzmir'de yeni atamalar
08:03
Ankara’yı sarsan iddia: 4 CHP’li belediye başkanı AK Parti’ye geçecek
Ankara'yı sarsan iddia: 4 CHP'li belediye başkanı AK Parti'ye geçecek
06:57
Ece’nin son görüntüleri ortaya çıktı Kalbi meğer bu yüzden yıpranmış
Ece'nin son görüntüleri ortaya çıktı! Kalbi meğer bu yüzden yıpranmış
01:37
İsrail medyası: Ordu, Lübnan’ın güneyinde uzun süre kalmaya hazır
İsrail medyası: Ordu, Lübnan'ın güneyinde uzun süre kalmaya hazır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 11:34:18. #7.13#
SON DAKİKA: Ekvador'da 10 eyalette OHAL ilan edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.