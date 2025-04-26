El Turco, Michelin Bib Gourmand Ödülünü üst üste 4. kez kazanarak tarihe geçti - Son Dakika
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Dünya

El Turco, Michelin Bib Gourmand Ödülünü üst üste 4. kez kazanarak tarihe geçti

El Turco, Michelin Bib Gourmand Ödülünü üst üste 4. kez kazanarak tarihe geçti

Amerika'daki Türk restoranı El Turco, Michelin Bib Gourmand Ödülü'nü üst üste dördüncü kez kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Nurdan-Gökhan Yüzbaşıoğlu çiftinin sahibi olduğu restoran, Orlando'da düzenlenen törende Türk bayrağını gururla dalgalandırdı.

26.04.2025 14:14  Güncelleme: 14:18
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Miami'de dört yıl önce kapılarını açan Türk restoranı El Turco, dünya gastronomi sahnesinde bir ilke imza attı. Ünlü işletmeci çift Türkiye Gastronomi Turizm Derneği'nin Amerika temsilcisi Nurdan Yüzbaşıoğlu ve Gökhan Yüzbaşıoğlu'nun sahibi olduğu El Turco, dünyanın en prestijli restoran değerlendirme otoritelerinden Michelin tarafından üst üste dördüncü kez Bib Gourmand ödülüne layık görüldü.

El Turco, Michelin Bib Gourmand Ödülünü üst üste 4. kez kazanarak tarihe geçti

Bib Gourmand, Michelin Rehberi'nin uygun fiyatla yüksek kaliteli yemek sunan restoranlara verdiği özel bir ödül olarak biliniyor. El Turco'nun bu başarıyı art arda dört kez elde etmesi, hem Türk mutfağı hem de uluslararası gastronomi dünyası için büyük bir gurur kaynağı oldu.

El Turco, Michelin Bib Gourmand Ödülünü üst üste 4. kez kazanarak tarihe geçti

Dün akşam Orlando'da gerçekleştirilen görkemli ödül töreninde Türk bayrağı gururla dalgalandı. El Turco, bu tarihi başarıyla yalnızca Amerika'daki değil, dünya genelindeki Türk restoranlarına da ilham kaynağı oldu.

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Gastronomi, Dünya, Son Dakika

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