El Turco, Michelin Bib Gourmand Ödülünü üst üste 4. kez kazanarak tarihe geçti

Miami'de dört yıl önce kapılarını açan Türk restoranı El Turco, dünya gastronomi sahnesinde bir ilke imza attı. Ünlü işletmeci çift Türkiye Gastronomi Turizm Derneği'nin Amerika temsilcisi Nurdan Yüzbaşıoğlu ve Gökhan Yüzbaşıoğlu'nun sahibi olduğu El Turco, dünyanın en prestijli restoran değerlendirme otoritelerinden Michelin tarafından üst üste dördüncü kez Bib Gourmand ödülüne layık görüldü.

Bib Gourmand, Michelin Rehberi'nin uygun fiyatla yüksek kaliteli yemek sunan restoranlara verdiği özel bir ödül olarak biliniyor. El Turco'nun bu başarıyı art arda dört kez elde etmesi, hem Türk mutfağı hem de uluslararası gastronomi dünyası için büyük bir gurur kaynağı oldu.

Dün akşam Orlando'da gerçekleştirilen görkemli ödül töreninde Türk bayrağı gururla dalgalandı. El Turco, bu tarihi başarıyla yalnızca Amerika'daki değil, dünya genelindeki Türk restoranlarına da ilham kaynağı oldu.