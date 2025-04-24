Elbruz Dağı\'nda İki Türk Dağcı Hayatını Kaybetti

RUSYA'nın Kabardino-Balkarya bölgesindeki Elbruz Dağı'nda iki Türk dağcının hayatını kaybettiği bildirildi.

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, dağcı Mehmet Kocaakça, Dr. Adnan Sarı, İzzet Köseoğlu, Cihan Yıldırım ve Dr. Kazım Güler'den oluşan 5 kişilik grup pazar günü Rusya'ya gitti. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, dün Elbrus'ta 5 bin 300 metre yükseklikte 5 turistten oluşan grubun yardım istediğini, 3 kişinin kurtarıldığını, 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Hayatını kaybedenlerin Mehmet Kocaakça ve Kazım Güler olduğu öğrenildi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerinde Soruşturma Komitesi yetkilileri çalışmalar yapıyor" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Aralarında yönetim kurulu üyemiz Sayın Cihan Yıldırım'ın da bulunduğu beş dağcı, 22 Nisan 2025 tarihinde Rusya Federasyonu sınırlarında yer alan Elbrus Dağı'na başarılı bir tırmanış gerçekleştirmiştir. Ancak zirve dönüşünde havanın ani şekilde kötüleşmesi üzerine ekip ikiye ayrılmış; Dr. Adnan Sarı ve İzzet Köseoğlu güvenli şekilde aşağıya inmiş, Cihan Yıldırım, Mehmet Kocaakça ve Dr. Kazım Güler ise dağın yukarısında kalmıştır. Yerel ekipler tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmaları, yoğun hava muhalefeti nedeniyle 22 Nisan saat 20.30 itibarıyla geçici olarak durdurulmuştur. 23 Nisan sabahı itibarıyla yeniden başlatılan çalışmalarda, yönetim kurulu üyemiz Cihan Yıldırım'a yaralı şekilde ulaşılmış, tedavisinin ardından taburcu edilmiştir. Ne yazık ki, yapılan arama kurtarma çalışmaları neticesinde değerli dağcılarımız Mehmet Kocaakça ve Dr. Kazım Güler'in cansız bedenlerine ulaşılmış, naaşları da güvenli şekilde dağdan indirilmiştir" denildi.