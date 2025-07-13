Elon Musk\'tan Trump\'a çağrı: Dosyaları yayımla

Trump'a "Gerçekten ciddi misin?" diye tepki gösteren Musk, Trump'ın, Epstein'ın bu kadar konuşulmaması gerektiğini ifade ederken bile defalarca "Epstein" dediğine dikkati çekti. Musk, paylaşımında Trump'a "Söz verdiğin gibi dosyaları sadece yayımla" çağrısında bulundu.

Musk, X sosyal medya hesabından, Trump'ın "Epstein'ın bu kadar gündemde tutulmaması gerektiği" yönündeki paylaşımına yorum yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump ile arası bozulduktan sonra yeni bir parti kurmak için kolları sıvayan ABD'li milyarder Elon Musk'tan Trump'ı kızdıracak yeni bir adım geldi.

ABD'li iş insanı Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump'a, Epstein dosyalarını yayımlaması çağrısında bulunarak, "Söz verdiğin gibi dosyaları sadece yayımla" dedi.

NE OLMUŞTU?

Trump, Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından, Epstein dosyalarının önceki Demokrat yönetimler tarafından oluşturulduğunu savunarak halen tartışılıyor olmasından rahatsız olduğunu ifade etmişti.

Epstein dosyalarının, eski başkanlar Barack Obama ve Joe Biden'ın yönetimleri tarafından hazırlandığını öne süren Trump, "Rusya aldatmacasıyla dünyayı kandıranlar tarafından yazılan bu dosyalara neden bu kadar yer veriyoruz?" değerlendirmesinde bulunmuştu.

JEFFREY EPSTEİN OLAYI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Yetkililer, Epstein'ın ölüm nedenini intihar olarak açıklamış ancak aile üyeleri, bunu reddederek şüphelerini dile getirmişti.

Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell; bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda, Epstein'ın yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunmuştu.

Ocak ayının başlarında yayınlanmaya başlanan Epstein davası dosyaları, bu konuyu tekrar gündemin ilk sıralarına taşımış; yargıcın kararıyla 4 bölüm halinde yayınlanan toplam 4 bin 500'den fazla belge, Epstein ile birçok ünlü ismin ilişkisini ortaya koymuştu.

Açıklanan dava dosyalarında, aralarında Prens Andrew, eski ABD başkanları Bill Clinton ve Donald Trump, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

Dosyalarda, Clinton ve Trump'ın isimleri yer almasına rağmen eski başkanlara yönelik herhangi bir suçlama yöneltilmemişti.