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En talihsiz korona hastası! Virüsü tam 335 gün sonra atlattı - Son Dakika

En talihsiz korona hastası! Virüsü tam 335 gün sonra atlattı

25.10.2021 08:42
En talihsiz korona hastası! Virüsü tam 335 gün sonra atlattı

ABD'de 47 yaşındaki bir kadının koronayı atlatması, tam 335 gün sürdü. 2020 baharında korona olan ve hastaneye kaldırılan kadın, şimdiye kadar bildirilen en uzun korona vakası oldu.

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre kanserden kurtulan 47 yaşındaki bir kadın, şimdiye kadar bildirilen en uzun korona vakası oldu.

335 GÜN SÜRDÜ

2020 bahar aylarında korona teşhisi konan hastanın durumu 335 gün pozitif kaldı ve evde oksijen desteği almasına neden olan semptomları da devam etti. Araştırmacılar, enfeksiyonun ilk döneminde toplanan örneklerden alınan genetik verileri ilerleyen aylarda alınan örneklerle karşılaştırdı. Analizler virüs suşunun değişmediğini gösterdi. Başka bir deyişle hasta yeniden enfekte olmamıştı, neredeyse bir yıl boyunca aynı virüsü barındırmaya devam etmişti.

KANSER GEÇMİŞİ VAR

Science Magazine'in aktardığına göre hasta daha önce lenfoma tedavisi görmüştü. Koronavirüsün bağışıklık sistemi zayıfladığı için hastanın vücudunda bu kadar uzun süre kalabildiği düşünülüyor. Hasta yaklaşık kanser nedeniyle üç yıl önce CAR T hücre tedavisi görmüştü. Bu tedavide genetiğiyle oynanan yapay T-hücre reseptörlerini taşıyan hücreler hastalara uygulanıyor. CAR T tedavisi bu hastada başarıyla sonuçlanmıştı. Ancak vücutta antikor üreten B hücrelerinin çoğunu tüketerek bağışıklık sistemini de zayıflatmıştı.

EN UZUN VAKA ÖRNEĞİ

ABD'de daha önce bir lösemi hastasının koronavirüsü 70 gün boyunca bulaştırabildiği vaka örnekleri de kayda geçmişti. Ancak bunun şimdiye dek kayda geçen en uzun vaka olduğu belirtiliyor.

En talihsiz korona hastası! Virüsü tam 335 gün sonra atlattı

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Son Dakika Dünya En talihsiz korona hastası! Virüsü tam 335 gün sonra atlattı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: En talihsiz korona hastası! Virüsü tam 335 gün sonra atlattı - Son Dakika
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