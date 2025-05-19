Endonezya, Fransa ile yaptığı Rfale savaş uçağı anlaşmasını durdurdu

Hindistan ile Pakistan arasındaki çatışmalar, 10 Mayıs'ta varılan ateşkesin ardından sona erdi. Sadece 4 gün süren savaş Fransa'ya pahalıya patladı.
Pakistan'ın Hindistan ordusuna ait Fransız Dassault üretimi 3 Hint Rafale savaş uçağını düşürmesi, Fransa'nın itibarını yerle bir etti. Rafale uçakların güvenilirliği tüm dünyada tartışma konusu olurken, Endonezya'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Endonezya, Fransa ile yaptığı 8,1 milyar dolar maliyetinde 42 Rafale savaş jeti alımını durdurdu. Dev anlaşmaların gerekçesinin, Rafale'lerin gerçek savaş koşullarındaki zayıf performansı olduğu belirtildi.
Hindistan'ın, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlemesiyle taraflar arasında çatışmalar başlamıştı. İki ülke, 10 Mayıs'ta ABD'nin arabuluculuğunda ateşkes ilan etmişti.
Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İshak Dar da Senato'da yaptığı açıklamada, 10 Mayıs'ta ABD arabuluculuğunda varılan ateşkesin 18 Mayıs'a kadar uzatıldığını bildirmişti. Dar, "Mesele nihayetinde diyaloğa doğru gidecek." değerlendirmesinde bulunmuştu. Tüm sorunların müzakere edileceği ve çözüme kavuşacağı bir diyaloğun önemine işaret eden Dar, "Biz dünyaya kapsamlı bir diyalog yürüteceğimizi duyurmuştuk." demişti.
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