Endonezya, Fransa ile yaptığı Rfale savaş uçağı anlaşmasını durdurdu - Son Dakika
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Dünya

Endonezya, Fransa ile yaptığı Rfale savaş uçağı anlaşmasını durdurdu

Endonezya, Fransa ile yaptığı Rfale savaş uçağı anlaşmasını durdurdu

Pakistan'ın 4 gün süren savaşta Hindistan'a ait Fransız Dassault üretimi 3 Hint Rafale jetini düşürmesi Fransa'ya pahalıya patladı. Endonezya, Fransa ile yaptığı 8,1 milyar dolarlık 42 Rafale savaş uçağı anlaşmasını durdurdu.

19.05.2025 19:09
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Hindistan ile Pakistan arasındaki çatışmalar, 10 Mayıs'ta varılan ateşkesin ardından sona erdi. Sadece 4 gün süren savaş Fransa'ya pahalıya patladı.

ENDONEZYA, FRANSA İLE YAPTIĞI 8,1 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMADAN VAZGEÇTİ

Pakistan'ın Hindistan ordusuna ait Fransız Dassault üretimi 3 Hint Rafale savaş uçağını düşürmesi, Fransa'nın itibarını yerle bir etti. Rafale uçakların güvenilirliği tüm dünyada tartışma konusu olurken, Endonezya'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Endonezya, Fransa ile yaptığı 8,1 milyar dolar maliyetinde 42 Rafale savaş jeti alımını durdurdu. Dev anlaşmaların gerekçesinin, Rafale'lerin gerçek savaş koşullarındaki zayıf performansı olduğu belirtildi.

PAKİSTAN VE HİNDİSTAN ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR

Hindistan'ın, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlemesiyle taraflar arasında çatışmalar başlamıştı. İki ülke, 10 Mayıs'ta ABD'nin arabuluculuğunda ateşkes ilan etmişti.

ATEŞKES SAĞLANDI

Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İshak Dar da Senato'da yaptığı açıklamada, 10 Mayıs'ta ABD arabuluculuğunda varılan ateşkesin 18 Mayıs'a kadar uzatıldığını bildirmişti. Dar, "Mesele nihayetinde diyaloğa doğru gidecek." değerlendirmesinde bulunmuştu. Tüm sorunların müzakere edileceği ve çözüme kavuşacağı bir diyaloğun önemine işaret eden Dar, "Biz dünyaya kapsamlı bir diyalog yürüteceğimizi duyurmuştuk." demişti.

Uluslararası İlişkiler, Hindistan, Endonezya, Politika, Pakistan, Fransa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Endonezya, Fransa ile yaptığı Rfale savaş uçağı anlaşmasını durdurdu - Son Dakika

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