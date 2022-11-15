Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Bidedn'dan açıklama: F16 sürecine yönelik destek devam edecek

Türkiye ve ABD arasında savaş uçağı satın alma süreci kör düğüme dönerken G-20 Liderler Zirvesi'nde Biden ve Erdoğan'ın sürpriz bir şekilde görüşmesinin ardından bu konuya ilişkin açıklama geldi.

TAHIL KORİDORU İÇİN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Bölgesel gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede, ABD Başkanı Biden, Rusya- Ukrayna arasında tahıl koridorunda yaşanan sorunun çözülmesini ve sevkiyatın yeniden başlamasını sağlayan çabaları dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

F-16 SÜRECİNE DESTEK VERECEĞİZ

Türkiye ile ABD arasındaki F-16 sürecine yönetim olarak desteklerinin devam edeceğini belirten ABD Başkanı Biden, İsveç'in NATO üyeliği sürecinde Türkiye'nin önemli bir aktör olduğunu da ifade etti. Biden ayrıca, İstanbul'da İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaşamını yitirenler için taziyelerini iletti.

ABD SEÇİMLERİ VE F-16 SÜRECİ

ABD ara seçimlerinin olduğu bir süreçte F-16 satışının bundan etkilenip etkilenmeyeceği Türkiye'de merak konusu olurken, Biden'dan gelen bu açıklama ile sonuçların satışı etkilemeyeceği anlaşıldı.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da yer aldı.