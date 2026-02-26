Epstein bağlantıları ABD'nin eski Hazine Bakanına pahalıya patladı, öğretim üyeliği de bitti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Epstein bağlantıları ABD'nin eski Hazine Bakanına pahalıya patladı, öğretim üyeliği de bitti

Epstein bağlantıları ABD\'nin eski Hazine Bakanına pahalıya patladı, öğretim üyeliği de bitti
26.02.2026 01:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Harvard Üniversitesi, eski ABD Hazine Bakanı Larry Summers'ın Jeffrey Epstein ile bağlantılarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında öğretim üyeliği görevinden istifa edeceğini duyurdu. Eski ABD Başkanı Bill Clinton döneminde Hazine Bakanı olarak görev yapan Summers, 2001-2006 yılları arasında Harvard Üniversitesi'nin başkanlığını yürütmüştü.

Harvard Üniversitesi, eski ABD Hazine Bakanı Larry Summers'ın Jeffrey Epstein ile bağlantılarına ilişkin yürütülen kampüs soruşturması kapsamında öğretim görevinden istifa edeceğini duyurdu. Üniversiteden yapılan açıklamada, kararın soruşturma süreciyle bağlantılı olduğu belirtildi.

İZİN DÖNEMİ SONUNDA GÖREVDEN AYRILACAK

Kasım ayından bu yana izinde bulunan ve adı yeni yayımlanan Epstein belgelerinde yüzlerce kere geçen Summers'ın, akademik yılın sonunda görevini bırakacağı açıklandı. Harvard Sözcüsü Jason Newton, yaptığı açıklamada Summers'ın öğretim üyeliği ve akademik görevlerinden emekli olacağını ve bu süreye kadar izinli kalmaya devam edeceğini ifade etti.

SUMMERS'TAN AÇIKLAMA

Kararın zor bir süreç olduğunu belirten Summers, 50 yılı aşkın süredir birlikte çalıştığı öğrencilerine ve meslektaşlarına teşekkür etti. Açıklamasında, resmi sorumluluklardan bağımsız olarak akademik çalışmalarını sürdüreceğini ve küresel ekonomik konular üzerine araştırma ile yorum yapmayı sürdüreceğini vurguladı.

BİLL CLİNTON'UN BAKANIYDI

Eski ABD Başkanı Bill Clinton döneminde Hazine Bakanı olarak görev yapan Summers, 2001-2006 yılları arasında Harvard Üniversitesi'nin başkanlığını yürütmüştü.

Öte yandan, Adalet Bakanlığı'nın Jeffrey Epstein ve Ghislaine Maxwell'e ilişkin milyonlarca sayfalık belgeyi yayımlamasının ardından akademi, hukuk ve iş dünyasında yeni tartışmalar gündeme geldi. Süreç, birçok kurumda istifalara ve soruşturmalara yol açtı.

Harvard Üniversitesi, Jeffrey Epstein, Bill Clinton, Politika, Eğitim, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Epstein bağlantıları ABD'nin eski Hazine Bakanına pahalıya patladı, öğretim üyeliği de bitti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Eline diline hakim ol, öcüler yer seni sevgili Özgür Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Eline diline hakim ol, öcüler yer seni sevgili Özgür
Ders sırasında deliye dönen din adamından skandal hareket Ders sırasında deliye dönen din adamından skandal hareket
Şehit Binbaşı İbrahim Bolat’ın cenaze programı netleşti Şehit Binbaşı İbrahim Bolat'ın cenaze programı netleşti
Eşi ve çocuğuyla fotoğraf paylaşan kadının düştüğü nota büyük tepki var Eşi ve çocuğuyla fotoğraf paylaşan kadının düştüğü nota büyük tepki var
Suudi Arabistan, golf için 6 milyar dolar yatırım yapacak Suudi Arabistan, golf için 6 milyar dolar yatırım yapacak
Korkulan oluyor Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi Korkulan oluyor! Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi

01:39
İşte Galatasaray’ın son 16 turundaki muhtemel iki rakibi
İşte Galatasaray'ın son 16 turundaki muhtemel iki rakibi
01:36
Son 16’dayız Galatasaray ilk maçta aldığı avantajlı skorla bir üst tura çıktı
Son 16'dayız! Galatasaray ilk maçta aldığı avantajlı skorla bir üst tura çıktı
01:21
Barış Yarkadaş’tan “Kabe’de hacılar“ performansı
Barış Yarkadaş'tan "Kabe'de hacılar" performansı
00:10
Şanlıurfa’da volkanik bazalt taşlarının altında cephanelik ele geçirildi: 8 gözaltı
Şanlıurfa'da volkanik bazalt taşlarının altında cephanelik ele geçirildi: 8 gözaltı
23:43
ABD’den gelen tekne Kübalı güvenlik güçlerine ateş açtı: 4 ölü, 7 yaralı
ABD'den gelen tekne Kübalı güvenlik güçlerine ateş açtı: 4 ölü, 7 yaralı
23:14
Türkiye’de dillerden düşmeyen eser, Tokyo sokaklarında duyuldu
Türkiye'de dillerden düşmeyen eser, Tokyo sokaklarında duyuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 02:43:45. #7.12#
SON DAKİKA: Epstein bağlantıları ABD'nin eski Hazine Bakanına pahalıya patladı, öğretim üyeliği de bitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.