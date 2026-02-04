Epstein bağlantısı Prens Andrew'i sarayından etti, çiftlik evine taşındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Epstein bağlantısı Prens Andrew'i sarayından etti, çiftlik evine taşındı

Epstein bağlantısı Prens Andrew\'i sarayından etti, çiftlik evine taşındı
04.02.2026 20:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jeffrey Epstein skandalının merkezindeki isim olan eski Prens Andrew Mountbatten-Windsor için kraliyet ayrıcalıkları tamamen sona erdi. Yıllardır pedofili iddialarıyla İngiliz kamuoyunun hedefinde olan ve geçtiğimiz yıl ''Prens'' unvanı bizzat Kral III. Charles tarafından elinden alınan Andrew, son kalesini de kaybetti. Windsor Kalesi'ndeki görkemli Royal Lodge malikanesini boşaltan Andrew, bir zamanlar hüküm sürdüğü saray koridorlarından uzaklaştırılarak mütevazı bir çiftlik evine sürgün edildi.

Jeffrey Epstein dosyalarında adı geçen ve pedofili iddialarıyla sarsılan İngiltere Kralı III. Charles'ın kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor, uzun süredir yaşadığı Windsor Kalesi'ndeki Royal Lodge malikanesinden ayrıldı. Unvanlarını kaybeden Andrew'un yeni adresi ise geçici olarak Sandringham Sarayı'ndaki çiftlik evi oldu.

RESMİ MÜLKTEN ÇİFTLİK EVİNE

Andrew'un 2003'ten bu yana kullandığı 75 yıllık kira sözleşmeli malikanesini boşalttığı doğrulandı. Mountbatten-Windsor'ın Sandringham Sarayı arazisindeki Marsh Farm adlı çiftlik evine yerleşmesi planlanıyor. Bu taşınmanın tüm masrafları, mülkün sahibi olan Kral Charles tarafından şahsen karşılanacak.

UNVANLARI DA BİRER BİRER GİTTİ

Virginia Giuffre'nin cinsel saldırı iddiaları sonrası "York Dükü" unvanından feragat eden Andrew, geçen yılın sonunda Kral Charles tarafından resmen "Prens" unvanından da men edilmişti. ABD Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı son belgeler, Andrew üzerindeki kamuoyu ve parlamento baskısını zirveye taşıdı.

DÜŞÜK KİRA TEPKİSİ

Andrew'un Royal Lodge malikanesini çok düşük bir bedelle kiralaması İngiliz Parlamentosu'nu da ayağa kaldırdı. Başbakan Keir Starmer, Kraliyet mülklerinin denetlenmesi çağrılarına destek vererek sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

SARAH FERGUSON VE VAKIF SKANDALI

Andrew'un eski eşi Sarah Ferguson'ın da Epstein ile olan yakınlığı, skandalın boyutunu büyüttü. Ferguson'ın fahri başkanlığını yaptığı vakıflar kendisiyle ilişkisini keserken, kızlarını Epstein'in adasına götürdüğü iddia edilen Sarah Vakfı kapatılma kararı aldı.

Kraliyet Sarayı, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Epstein bağlantısı Prens Andrew'i sarayından etti, çiftlik evine taşındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Libya’nın devrik lideri Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü Libya'nın devrik lideri Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü
Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu Çok sayıda yaralı var Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu! Çok sayıda yaralı var
Galatasaray’da Ngaha transferinin ardından Can Armando’da da işlem tamam Galatasaray'da Ngaha transferinin ardından Can Armando'da da işlem tamam
Ünlü doktor Peter Attia Epstein skandalı sonrası istifa etti Ünlü doktor Peter Attia Epstein skandalı sonrası istifa etti
Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ile yollarını ayırdı Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ile yollarını ayırdı
Avustralya kıyılarında filmlere konu olacak kahramanlık hikâyesi Avustralya kıyılarında filmlere konu olacak kahramanlık hikâyesi

20:50
Suriye’de ABD’den DEAŞ’a 5 operasyon
Suriye'de ABD'den DEAŞ'a 5 operasyon
20:45
Mauro Icardi, Galatasaray tarihine geçti
Mauro Icardi, Galatasaray tarihine geçti
20:20
Youssef En-Nesyri Fenerbahçe’ye veda etti
Youssef En-Nesyri Fenerbahçe'ye veda etti
19:53
Bakan Şimşek’ten Justin Bieber paylaşımı
Bakan Şimşek'ten Justin Bieber paylaşımı
19:36
Ünlü sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı
Ünlü sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı
18:56
ABD-İran görüşmeleri çıkmaza girdi: Balistik füze konusu da konuşulmalı
ABD-İran görüşmeleri çıkmaza girdi: Balistik füze konusu da konuşulmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 21:20:45. #7.11#
SON DAKİKA: Epstein bağlantısı Prens Andrew'i sarayından etti, çiftlik evine taşındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.