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Jeffrey Epstein'in Davasına Dair Son Belgeler Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Jeffrey Epstein'in Davasına Dair Son Belgeler Ortaya Çıktı

Pedofili ve fuhuş ağı oluşturma suçlamasıyla yargılanan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'in davasıyla ilgili son belgeler ortaya çıktı. Belgelere göre, fuhuş ağı mağduru Virginia Giuffre, avukat Alan Dershowitz'e karşı açtığı davada Epstein'in Prens Andrew ile cinsel ilişki kurması için kendisine 15 bin dolar ödediğini iddia etti. Epstein'in ünlü kişilere şantaj yaptığı iddiaları da belgeler arasında yer alıyor.

Jeffrey Epstein\'in Davasına Dair Son Belgeler Ortaya Çıktı
10.01.2024 - 16:09,  Güncelleme: 16:25
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Pedofili ve fuhuş ağı oluşturma suçlamasıyla yargılanan ve hapishanede ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'in davasına dair son belgeler ortaya çıktı.

Belgelere göre, fuhuş ağı mağduru Virginia Giuffre, avukat Alan Dershowitz'e karşı açtığı davada verdiği ifadesinde, Epstein'in Prens Andrew ile cinsel ilişki kurması için kendisine 15 bin dolar ödediğini iddia etti. Giuffre, Prens Andrew ile Birleşik Krallık'ın başkenti Londra'daki bir gece kulübüne gittiklerini ve Prens'in kendisine içki ısmarladığını belirtti.

Giuffre, Prens Andrew'un kendisini 17 yaşındayken taciz ettiğini öne sürerek 2021'de New York'ta dava açmış, ancak tarafların Şubat 2022'de yaptığı anlaşma sonucunda dava kapatılmıştı. Prens Andrew, 12 milyon dolar ödeme yaparak anlaşmayı kabul etmişti.

Giuffre daha önce Dershowitz'e karşı açtığı dava dosyasını geri çekmişti. Ancak Dershowitz, Prens Andrew'un anlaşmayla ciddi bir hata yaptığını savunarak, II. Elizabeth'in Prens'e baskı yaptığını öne sürdü ve mahkemeye gitse kazanacağını belirtti.

Jeffrey Epstein'in davasıyla ilgili yayımlanan belgelerde, Epstein'in ünlü kişilere şantaj yaptığı iddiaları da bulunuyor. Belgelere göre Epstein, yaklaşık 500 kez ABD Anayası'nın 5. maddesine atıfta bulunarak sessiz kalma hakkını kullanmış ve suçlamalara yanıt vermemiştir.

Jeffrey Epstein, 2019'da cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamalarıyla tutuklanmış ve hapishanede ölü bulunmuştur. Epstein'in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell da aynı suçlamalarla 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır.

Epstein mağduru Virginia Giuffre: 17 yaşındayken Epstein, Prens Andrew ile ilişkiye girmem için bana 15 bin dolar verdi
Epstein mağduru Virginia Giuffre: 17 yaşındayken Epstein, Prens Andrew ile ilişkiye girmem için bana 15 bin dolar verdi
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
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Birleşik Krallık, Virginia, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: Jeffrey Epstein'in Davasına Dair Son Belgeler Ortaya Çıktı - Son Dakika
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