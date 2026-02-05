Epstein ölmedi mi? Elden ele dolaşan bir fotoğraf ortalığı karıştırdı

Sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede geniş yankı uyandıran bir fotoğraf, Jeffrey Epstein dosyaları etrafındaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Görüntüde, sakallı ve güneş gözlüklü bir erkeğin iki kişi eşliğinde şehir içinde yürüdüğü görülürken, dış basında bazı yorumcular bu kişinin Jeffrey Epstein olduğu yönünde iddialar ortaya attı.

"FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ BENZERLİK TAŞIYOR"

Yabancı medya organlarında yer alan değerlendirmelerde, fotoğrafın Epstein'ın ölümünden sonra dolaşıma girmesinin dikkat çekici olduğu vurgulanıyor. İddialar, görüntüdeki kişinin fiziksel özelliklerinin Epstein'ın bilinen son dönem fotoğraflarıyla benzerlik taşıdığı savına dayanıyor. Ancak bu iddiayı doğrulayan resmi bir açıklama ya da adli bir tespit bulunmuyor.

TARTIŞMALAR YENİDEN ALEVLENDİ

Epstein'in 2019 yılında New York'taki cezaevinde ölü bulunmasının ardından, ölümünün intihar olup olmadığı uzun süre tartışılmıştı. Son dönemde dosyalardan çıkan yeni belgeler, görüntüler ve güvenlik açıkları, kamuoyunda "Epstein gerçekten öldü mü?" sorusunun yeniden sorulmasına yol açtı. Bu fotoğraf da söz konusu tartışmanın yeni bir parçası haline geldi.

Uzmanlar ve hukuk çevreleri, tek bir fotoğraf üzerinden kesin yargılara varılmasının mümkün olmadığını vurgularken, sosyal medyada yayılan iddiaların komplo teorilerini beslediğine dikkat çekiyor. Buna karşın, Epstein dosyalarının hâlâ tam anlamıyla aydınlatılamamış olması, bu tür iddiaların hızla karşılık bulmasına neden oluyor.

RESMİ KAYNAKLARDAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Yetkililerden veya Epstein soruşturmasını yürüten kurumlardan fotoğrafla ilgili herhangi bir doğrulama ya da yalanlama gelmezken, görüntü dış basında "yeni bir şüphe dalgası" olarak yorumlanıyor.