Epstein ölmedi mi? Elden ele dolaşan bir fotoğraf ortalığı karıştırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Epstein ölmedi mi? Elden ele dolaşan bir fotoğraf ortalığı karıştırdı

Epstein ölmedi mi? Elden ele dolaşan bir fotoğraf ortalığı karıştırdı
05.02.2026 14:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraftaki kişinin Jeffrey Epstein olduğu iddiası dış basında tartışma yarattı; resmi bir doğrulama olmamasına rağmen görüntü, Epstein'in ölümüyle ilgili süregelen şüpheleri yeniden gündeme taşıdı.

Sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede geniş yankı uyandıran bir fotoğraf, Jeffrey Epstein dosyaları etrafındaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Görüntüde, sakallı ve güneş gözlüklü bir erkeğin iki kişi eşliğinde şehir içinde yürüdüğü görülürken, dış basında bazı yorumcular bu kişinin Jeffrey Epstein olduğu yönünde iddialar ortaya attı.

"FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ BENZERLİK TAŞIYOR"

Yabancı medya organlarında yer alan değerlendirmelerde, fotoğrafın Epstein'ın ölümünden sonra dolaşıma girmesinin dikkat çekici olduğu vurgulanıyor. İddialar, görüntüdeki kişinin fiziksel özelliklerinin Epstein'ın bilinen son dönem fotoğraflarıyla benzerlik taşıdığı savına dayanıyor. Ancak bu iddiayı doğrulayan resmi bir açıklama ya da adli bir tespit bulunmuyor.

Epstein ölmedi mi? Elden ele dolaşan bir fotoğraf ortalığı karıştırdı

TARTIŞMALAR YENİDEN ALEVLENDİ

Epstein'in 2019 yılında New York'taki cezaevinde ölü bulunmasının ardından, ölümünün intihar olup olmadığı uzun süre tartışılmıştı. Son dönemde dosyalardan çıkan yeni belgeler, görüntüler ve güvenlik açıkları, kamuoyunda "Epstein gerçekten öldü mü?" sorusunun yeniden sorulmasına yol açtı. Bu fotoğraf da söz konusu tartışmanın yeni bir parçası haline geldi.

Epstein ölmedi mi? Elden ele dolaşan bir fotoğraf ortalığı karıştırdı

Uzmanlar ve hukuk çevreleri, tek bir fotoğraf üzerinden kesin yargılara varılmasının mümkün olmadığını vurgularken, sosyal medyada yayılan iddiaların komplo teorilerini beslediğine dikkat çekiyor. Buna karşın, Epstein dosyalarının hâlâ tam anlamıyla aydınlatılamamış olması, bu tür iddiaların hızla karşılık bulmasına neden oluyor.

RESMİ KAYNAKLARDAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Yetkililerden veya Epstein soruşturmasını yürüten kurumlardan fotoğrafla ilgili herhangi bir doğrulama ya da yalanlama gelmezken, görüntü dış basında "yeni bir şüphe dalgası" olarak yorumlanıyor.

Sosyal Medya, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Epstein ölmedi mi? Elden ele dolaşan bir fotoğraf ortalığı karıştırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ahmet Avşar Ahmet Avşar:
    Kesinlikle fotograftaki ta kendisi.. 14 0 Yanıtla
  • Camoka99 Camoka99:
    adam neden intihar etsin ya kaçtı işte 5 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genetik deneylerden, cinayet iddialarına Epstein belgelerinde yeni detaylar Genetik deneylerden, cinayet iddialarına Epstein belgelerinde yeni detaylar
Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış Rakam dudak uçuklatır Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış! Rakam dudak uçuklatır
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı Böcek ailesinin ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı
Bill Gates’ten Epstein itirafı: Onunla vakit geçirmek büyük bir hataydı Bill Gates'ten Epstein itirafı: Onunla vakit geçirmek büyük bir hataydı
RAMS Başakşehir, Fatih Karagümrük’ü farklı geçti RAMS Başakşehir, Fatih Karagümrük'ü farklı geçti
Fransa’nın eski Kültür Bakanı Lang, Epstein’e övgüler yağdırdı Fransa'nın eski Kültür Bakanı Lang, Epstein'e övgüler yağdırdı
Batman’da akrabalar arasında bıçaklı kavga: 4 yaralı Batman'da akrabalar arasında bıçaklı kavga: 4 yaralı

15:55
Uğurcan Çakır’ın jölesiz saçları olay oldu
Uğurcan Çakır'ın jölesiz saçları olay oldu
15:34
Oyuncu Ufuk Özkan organ naklinden sonra gözünü açtı İşte ilk sözleri
Oyuncu Ufuk Özkan organ naklinden sonra gözünü açtı! İşte ilk sözleri
15:29
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
15:23
Hakkı Alp: Kahramanmaraş’ta bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde ihya çalışması yapıldı
Hakkı Alp: Kahramanmaraş'ta bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde ihya çalışması yapıldı
15:13
Gazete ilanıyla evlatlık verdiği oğlundan anneye büyük şok: Tam kavuşuyorum sandığı anda...
Gazete ilanıyla evlatlık verdiği oğlundan anneye büyük şok: Tam kavuşuyorum sandığı anda...
14:59
Öcalan tahliye olacak mı Feti Yıldız “Umut Hakkı“ konusuna açıklık getirdi
Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirdi
14:29
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal’ın ölüm nedeni kesinleşti
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal'ın ölüm nedeni kesinleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 15:57:07. #7.11#
SON DAKİKA: Epstein ölmedi mi? Elden ele dolaşan bir fotoğraf ortalığı karıştırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.