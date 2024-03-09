Erdoğan: Hamas\'ın arkasında dimdik duran bir ülke Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Hiç kimse bize Hamas için terör örgütü ifadesi kullandırtamaz. Hamas'ın arkasında dimdik duran bir ülke Türkiye” açıklamasında bulundu.
Bu hafta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Ankara'da yaptığı görüşmeye de değinen Erdoğan, “Terör devleti olan İsrail, Filistinli kardeşlerimize yönelik tam anlamıyla soykırım politikası uygulamaktadır” ifadesini kullandı.
Erdoğan, İstanbul’daki Haliç Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen İlim Yayma Vakfı Genel Kurulu'nda konuştu.
“Filistin davasına en üst seviyede sahip çıkan tek ülke Türkiye'dir. Her kim 'Hiçbir şey yapmadılar' diye eleştiriyorsa kul hakkına giriyor demektir” diyen Erdoğan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için kullandığı “Nazi” suçlamasını da tekrarladı.
Cumhurbaşkanı, “Netanyahu ve gözünü kin bürümüş yönetimi, Gazze'de işledikleri insanlık suçlarıyla günümüzün Nazileri olarak isimlerini Hitler'in, Mussolini'nin, Stalin'in, Franco'nun ve diğer modern dönem canilerinin yanına ekletmişlerdir" dedi.
Erdoğan daha önceki konuşmalarında da Netanyahu’yu Nazi olarak nitelemişti.
Diğer yandan ABD Başkanı Joe Biden’ın Gazze’ye insani yardım için bir liman inşa edileceğini açıklamasının ardından Avrupa Birliği’nin de Kıbrıs’tan deniz yoluyla insani yardım ulaştırma çabaları sürüyor.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kıbrıs ve Gazze arasında deniz üzerinden bir yardım koridorunun açılmasının planlandığını duyurmuştu.
Ursula von der Leyen, bu konuyla ilgili temaslarına hafta sonu da devam etti.
Bu koridorun bu günlerde açılması bekleniyor.
ABD’nin inşa edeceği limanın açılmasının ise 60 gün sürebileceği ifade ediliyor.
Diğer yandan İsveç ve Kanada Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) yardım etmeye devam edeceklerini açıkladı.
UNRWA’nın bazı personelin 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarına karıştığı iddiası üzerine Batılı ülkeler kuruluşa yönelik fonlarını askıya almıştı.
Gazze'ye Cuma günü havadan insani yardım ulaştırılırken en az beş kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı aktarılmıştı.
AFP haber ajansına göre yaralılar tedavi için El Şifa hastanesine götürüldü.
Olayın Gazze'nin kuzeyindeki El Şeti mülteci kampında meydana geldiği bildirildi.
Görgü tanıkları, havadan yardım atılırken paraşütlerin açılmadığını aktardı.
Son Dakika › Dünya › Erdoğan: Hamas'ın arkasında dimdik duran bir ülke Türkiye - Son Dakika
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