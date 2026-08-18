Erdoğan, İngiltere Başbakanı Burnham ve ABD Başkanı Trump ile Görüştü - Son Dakika
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Erdoğan, İngiltere Başbakanı Burnham ve ABD Başkanı Trump ile Görüştü

Erdoğan, İngiltere Başbakanı Burnham ve ABD Başkanı Trump ile Görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Andy Burnham ile telefonda görüşerek ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri ele aldı. Erdoğan, Burnham'ı yeni görevi nedeniyle tebrik ederken, savunma sanayisi ve ticaret alanlarında işbirliğinin artırılacağını vurguladı. Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump ile de görüşen Erdoğan, İran-ABD geriliminde diplomasinin önemine dikkat çekerek Türkiye'nin barış çabalarına destek vereceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Andy Burnham ile telefonda görüştü.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, liderler görüşmede, Türkiye-İngiltere ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.Başbakan Burnham'ı yeni görevi nedeniyle tebrik eden Erdoğan, gelecek dönemde iki ülke ilişkilerinin daha ileri seviyelere taşınacağına inandığını belirtti.Görüşmede, "Türkiye ve Birleşik Krallık'ın başta savunma sanayisi olmak üzere her alanda işbirliğinde önemli aşamalar kaydettiğine" dikkati çeken Erdoğan, iki ülkenin imzaladığı "Stratejik Ortaklık Çerçeve Belgesi ile Güvenlik ve Savunma Ortaklığı Belgesi'nin önemli olduğunu" vurguladı.

Erdoğan, ticaret hacminin artırılmasıyla yatırım alanlarında da hedeflere ulaşmak için birlikte çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.Stratejik Ortaklık Çerçeve Belgesi, Türkiye ve İngiltere arasındaki mevcut stratejik ortaklığı daha da pekiştirmeyi, yakın diyalog ile güçlenen işbirliğinin kapsamını genişletmeyi amaçlıyor.Türkiye ve İngiltere'den yapılan ortak açıklamada belge ile ilgili olarak, "tarihi bir dostluğa, mükemmel düzeyde ikili ilişkilere sahip, Orta Doğu'nun güvenlik ve istikrarına yönelik güçlü iradeleri dahil çok çeşitli uluslararası meseleler ve küresel sınamalar hakkında ortak bakış açısını paylaşan, NATO müttefiki ve stratejik ortak olan iki ülke arasında diyaloğu ve işbirliğini güçlendirmek için sağlam bir temel teşkil etmektedir" denilmişti.Erdoğan-Trump görüşmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile de telefonda görüştü. Türkiye-ABD ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı görüşmede Erdoğan, İran-ABD geriliminde diplomasiden azami ölçüde yararlanılması gerektiğini belirterek, Türkiye'nin barış çabalarına destek vermeyi sürdüreceğini ifade etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ile ABD arasındaki gerilimde diplomasiden azami ölçüde istifade edilmesinin önemli olduğunu belirtti.Türkiye'nin bölgede barışın sağlanmasına yönelik çabalara destek vermeye devam edeceğini ifade eden Erdoğan, gerilimin diplomatik yollarla çözülmesinin önemine dikkat çekti.Erdoğan, Pakistan ve Suudi Arabistan ile imzalanan Ortak Savunma Anlaşması'nın bölgesel istikrar ve güvenliğin sağlanması konusunda güçlü bir duruş ortaya koyduğunu belirtti.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Erdoğan, İngiltere Başbakanı Burnham ve ABD Başkanı Trump ile Görüştü - Son Dakika

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