Erdoğan: Karadeniz'deki saldırılar 'kimden gelirse gelsin kabul etmemiz mümkün değil' - Son Dakika
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Erdoğan: Karadeniz'deki saldırılar 'kimden gelirse gelsin kabul etmemiz mümkün değil'

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Erdoğan: Karadeniz\'deki saldırılar \'kimden gelirse gelsin kabul etmemiz mümkün değil\'
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'de son dönemde sivil gemilere yönelik artan saldırılarla ilgili, "kimden gelirse gelsin, gerekçesi ne olursa olsun, hiçbir şekilde kabul etmemiz mümkün değil" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'de son dönemde sivil gemilere yönelik artan saldırılarla ilgili, "kimden gelirse gelsin, gerekçesi ne olursa olsun, hiçbir şekilde kabul etmemiz mümkün değil" dedi. Erdoğan, 31 Ekim'de Türkiye'yi ziyaret eden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleşen görüşmeye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile Ukrayna'nın eski Savunma Bakanı Rüstem Umerov da katıldı.Görüşmenin ardından konuşan Zelenskiy, Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı barışın sağlanması amacıyla kasım ayının ilk yarısında ABD arabuluculuğunda üçlü formatta müzakerelerin başlamasının beklendiğini teyit etti. Erdoğan ile görüşmelerinde ana başlıklardan birinin Karadeniz'de seyrüsefer güvenliği olduğunu belirtti. Karadeniz Tahıl Koridoru üzerinde çalışmak konusunda mutabık kaldıklarını aktardı. Zelenskiy, bunun için Karadeniz'de güvenliğin sağlanmasının kritik önemde olduğunu vurguladı. Erdoğan, "Sivil gemilere yönelik saldırıların ve Karadeniz'de tırmanmayı artıracak adımların kimseye fayda sağlamayacağı açıktır. Tüm tarafları sorumlu davranmaya davet ediyoruz" dedi. Karadeniz'de seyrüsefer güvenliği için taraflarla görüşmeleri sürdüreceklerini söyleyen Cumhurbaşkanı, mutabakatın Ukrayna'da kalıcı barış çabalarına da vime kazandıracağına inandığını belirtti. Bu konuyu Rusya ile de görüşerek süreci ilerletmeyi amaçladıklarını ekledi. Karadeniz'de son aylarda ticari gemilere yönelik insansız hava aracı ve füze saldırılarında artış yaşanırken, Türk sahipli veya Türk mürettebatın bulunduğu bazı gemiler de saldırılardan etkilendi.Ekim ayı başında önce Romanya ardından Bulgaristan açıklarında vurulan gemilerdeki en az 12 kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında Türkler de vardı.

Kaynak: BBC
Recep Tayyip ErdoğanKaradenizDünyaSon Dakika
BBC

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