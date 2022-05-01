Erdoğan - Selman görüşmesi: Rai al-Youm gazetesi, Erdoğan'ın 'partisini iktidarda tutmak için' tavizler verdiğini yazdı - Son Dakika
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BBC

Erdoğan - Selman görüşmesi: Rai al-Youm gazetesi, Erdoğan'ın 'partisini iktidarda tutmak için' tavizler verdiğini yazdı

01.05.2022 19:14
Erdoğan - Selman görüşmesi: Rai al-Youm gazetesi, Erdoğan'ın 'partisini iktidarda tutmak için' tavizler verdiğini yazdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyareti ile ilgili Rai al-Youm gazetesinde yer alan bir başyazıda, Prens Muhammed Bin Selman'ın açık ara kazanan olduğu kaydediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyareti ile ilgili Rai al-Youm gazetesinde yer alan bir başyazıda, Prens Muhammed Bin Selman'ın açık ara kazanan olduğu kaydediliyor.

Arapça yayın yapan Londra merkezli gazete, ziyaretin ekonomik yönünü öne çıkarıyor.

Yazıda, Suudi Arabistan'ın Türkiye'den gelen mallara boykot uyguladığı, Suudi turistlerin de ülkeyi ziyaret etmeyi bırakmasına dikkat çekiliyor.

BBC İzleme Servisi'nin aktardığı başyazı bu gelişmelerin önemli bir ekonomik etki yarattığını savunuyor:

"Bu durumun birçok kaybedeni arasında siyasi İslam ama asıl olarak da Müslüman Kardeşler yer alıyor. Biraz daha az da olsa, Erdoğan'ın en yakın müttefiki Katar da yer alıyor.

"Türk lirasını kurtarmak için Türk hazinesine iki kez yatırım ve mevduattan oluşan 35 milyar dolar pompalayan Katar artık onun (Erdoğan'ın) mali taleplerini karşılayamıyor."

30 Nisan tarihli başyazıya göre ekonomik gerekçeler Erdoğan'ı, Cemal Kaşıkçı davası dahil tavizlere itti.

Aynı tavizler arasında Müslüman Kardeşler'le bağlantılı, Türkiye'den yayın yapan ı da sayılıyor.

Yazıda, Ukrayna savaşının Türkiye'deki ekonomik krizi derinleştirmesi ihtimali dile getiriliyor ve "Erdoğan'ın politikalarını belirleyen yeni pusula bu. Yaklaşan cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri öncesi partisini iktidarda tutmak için tavizler veriyor" deniliyor.

'Duruşu ona, milyarlara mal oldu.'

Guardian gazetesinin Orta Doğu muhabiri Martin Chulov'un ziyarete ilişkin analiz yazısında ise Prens Selman'ın ödül kazanmış biri gibi göründüğü belirtiliyor.

Erdoğan'ın son üç senede Veliaht'ı uluslararası alanda "utandırmak" için hiçbir fırsatı kaçırmadığını söyleyen Chulov, konuştuğu Suudi yetkililerin zafer kazanmış gibi olduklarını yazdı.

Gazeteciye konuşan bir yetkili, "Onun (Erdoğan) bize, bizim ona olandan daha fazla ihtiyacımız var ve bize gelen de o. Duruşu ona, milyarlara mal oldu. Yapılacak herhangi bir ticaret bizim şartlarımızla olacak." dedi.

Erdoğan - Selman görüşmesi: Rai al-Youm gazetesi, Erdoğan'ın 'partisini iktidarda tutmak için' tavizler verdiğini yazdı
Erdoğan - Selman görüşmesi: Rai al-Youm gazetesi, Erdoğan'ın 'partisini iktidarda tutmak için' tavizler verdiğini yazdı
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Son Dakika Dünya Erdoğan - Selman görüşmesi: Rai al-Youm gazetesi, Erdoğan'ın 'partisini iktidarda tutmak için' tavizler verdiğini yazdı - Son Dakika

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