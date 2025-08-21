Erin Kasırgası North Carolina'ya Yaklaşıyor

ABD'nin Atlantik Okyanusu kıyısı boyunca ilerleyen Erin Kasırgası'nın North Carolina eyaletine ulaşarak özellikle sahil bölgelerinde etkili olacağı bildirildi.

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde yaklaşan Erin Kasırgası nedeniyle Hatteras Adası sakinlerine yönelik zorunlu tahliye emri ve şiddetli sel uyarısı verildi. Meteoroloji uzmanları, 2025 yılının ilk kasırgası olan Erin'in karaya ulaşmadan ilerlemeye devam edeceğini ancak, ABD ile Kanada'nın doğu kıyılarında dalga ve akıntılar oluşturmasının beklendiğini açıkladı. Ülkenin Atlantik kıyısına hızla ilerleyen kasırganın akşam saatlerinde kategori 3 şiddetinde ana karaya ulaşması öngörülüyor.