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Erkek çocuğu olsun diye kafasına çivi çaktırdı! Polis her yerde sahte "şifacı"yı arıyor - Son Dakika

Erkek çocuğu olsun diye kafasına çivi çaktırdı! Polis her yerde sahte "şifacı"yı arıyor

10.02.2022 12:20
Erkek çocuğu olsun diye kafasına çivi çaktırdı! Polis her yerde sahte "şifacı"yı arıyor

Pakistan'da yaşayan hamile bir kadın, iddiaya göre bir 'şifacının' tavsiyesi üzerine 'doğacak çocuğunun erkek olması için' kafasına çivi çaktıktan sonra hastaneye başvurdu.

Pakistan'da İngilizce yayın yapan Dawn gazetesine konuşan beyin cerrahı Dr Haider Suleman, kadının hastaneye getirildiğinde kafasının kanadığı ve çivinin 'derine indiğini' belirlediklerini söyledi.

Erkek çocuğu olsun diye kafasına çivi çaktırdı! Polis her yerde sahte 'şifacı'yı arıyor

Sputnik'te yer alan habere göre, çivinin kadının kafasına ailesi tarafından çakılmaya çalışıldığı tespit edildi.

Suleman, kadının kafasındaki çivinin başarıyla çıkarılarak taburcu edildiğini söyledi.

3 KIZI VARMIŞ

Kadın da, hastane çalışanlarına yaptığı açıklamada da hali hazırda 3 kız çocuğu olduğunu, kocasının yine kız doğurursa kendisinden ayrılmakla tehdit ettiğini söyledi.

Erkek çocuğu olsun diye kafasına çivi çaktırdı! Polis her yerde sahte 'şifacı'yı arıyor

Olayın sosyal medyada yayılması üzerine soruşturma başlatan polis, kadının kimliğini tespit etmek için hastane güvenlik kameralarını inceledi.

POLİS SAHTE ŞİFACIYI ARIYOR

Erkek çocuğu olsun diye kafasına çivi çaktırdı! Polis her yerde sahte 'şifacı'yı arıyor

Polis Memuru Abbas Ahsan, Salı günü Twitter'da yaptığı paylaşımda, Müslümanların hayatıyla oynayan 'sahte şifacıyı' yakalamak için özel bir ekip kurulduğunu söyledi. Ahsan ayrıca, "Ekip, olayın doktorlar tarafından neden polise bildirilmediğini de araştıracak" ifadelerini kullandı.

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Hamilelik, Pakistan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Erkek çocuğu olsun diye kafasına çivi çaktırdı! Polis her yerde sahte 'şifacı'yı arıyor - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Erkek çocuğu olsun diye kafasına çivi çaktırdı! Polis her yerde sahte "şifacı"yı arıyor - Son Dakika
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