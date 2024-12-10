Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın kardeşi Mahir Esad'ın sağ kolu olan General Ali Mahmud, Şam'daki karargah ofisinde ölü bulundu. Suriyeli sivillere yönelik işkenceleri yöneten ve binlerce kişinin ölümünden sorumlu tutulan Ali Mahmud'un cesedinin yanında bir adet tabanca da bulundu.
Muhaliflerin tarihi ilerleyişi sonrası çeşitli işkencelere maruz kalan mahkumlar kurtarılırken, işkence suçluları ise cezasız kalmıyor.
Esad'ın bir diğer işkencecisi Telal Al-Dakkak ise yakalandı. Heyet Tahrir eş-Şam'dan (HTŞ) yapılan açıklamada Al-Dakkak'ın Hama'daki Asi Meydanı'nda infaz edileceği duyuruldu. Al-Dakkak, türlü işkenceler yaptığı Suriyeli muhalifleri beslediği aslanlara yedirmesiyle biliniyordu.
Son Dakika › Dünya › Esad'ın İşkencecisi Yakalandı: Muhalifleri Aslanlara Yediriyordu - Son Dakika
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