Esad'ın İşkencecisi Yakalandı: Muhalifleri Aslanlara Yediriyordu - Son Dakika
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Dünya

Esad'ın İşkencecisi Yakalandı: Muhalifleri Aslanlara Yediriyordu

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Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın kardeşi Mahir Esad'ın sağ kolu olan General Ali Mahmud, Şam'daki karargah ofisinde ölü bulundu. Mahmud, Suriyeli sivillere yönelik işkenceleri yöneten ve binlerce kişinin ölümünden sorumlu tutuluyordu. Esad'ın bir diğer işkencecisi Telal Al-Dakkak ise yakalandı. Al-Dakkak, türlü işkenceler yaptığı Suriyeli muhalifleri beslediği aslanlara yedirmesiyle biliniyordu.

10.12.2024 20:03  Güncelleme: 20:26
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Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın kardeşi Mahir Esad'ın sağ kolu olan General Ali Mahmud, Şam'daki karargah ofisinde ölü bulundu. Suriyeli sivillere yönelik işkenceleri yöneten ve binlerce kişinin ölümünden sorumlu tutulan Ali Mahmud'un cesedinin yanında bir adet tabanca da bulundu.

Muhalifleri aslanlara yedirmesiyle ünlenmişti! Esad'ın işkencecisi yakalandı

İŞKENCE YAPTIĞI MUHALİFLERİ ASLANLARA YEDİRİYORDU

Muhaliflerin tarihi ilerleyişi sonrası çeşitli işkencelere maruz kalan mahkumlar kurtarılırken, işkence suçluları ise cezasız kalmıyor.

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Esad'ın bir diğer işkencecisi Telal Al-Dakkak ise yakalandı. Heyet Tahrir eş-Şam'dan (HTŞ) yapılan açıklamada Al-Dakkak'ın Hama'daki Asi Meydanı'nda infaz edileceği duyuruldu. Al-Dakkak, türlü işkenceler yaptığı Suriyeli muhalifleri beslediği aslanlara yedirmesiyle biliniyordu.

Esad\'ın İşkencecisi Yakalandı: Muhalifleri Aslanlara Yediriyordu

Politika, 3-sayfa, Suriye, Dünya, Şam, Son Dakika

Son Dakika Dünya Esad'ın İşkencecisi Yakalandı: Muhalifleri Aslanlara Yediriyordu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • hasip çiçekli:
    KISASTA HAYAT VARDIR 113 2 Yanıtla
  • mehmet Göçer:
    keşke canlı yakalansaydi aynısını ona yapmak gerekirdi 49 2 Yanıtla
  • ferhat eser:
    bunları bize verin taksim meydanında asalım iplerini bizzat ben çekerim zevkle hemde 40 8 Yanıtla
  • MUAMMER BAHÇECİ:
    Bu sefer bizim aslanlar yiyecek elhamdulillah 45 2 Yanıtla
  • Murat Çil:
    onuda aslanlara yem edin 43 2 Yanıtla
  • Serkan IŞIK:
    Ölüm bunun için kurtuluş olur, çözüm kıssasa kıssas... 37 0 Yanıtla
  • Chef Cecey:
    kökten dincileri yediriyordu 0 7 Yanıtla
  • Ferit Sever:
    FERIT SAHENK KENDI HISSESINDE HISSE SATARAK SOYGUN YAPIYOR DOGUS OTOMOTIVI %50.DÜŞÜRDÜ FERIT SAHENK.SOYGUNU 4 2 Yanıtla
  • Mirac Gülaç:
    men dakka dukka kısasa kıssas 2 0 Yanıtla
  • Ankara null:
    hep yalannn 0 1 Yanıtla
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