Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad döneminde başmüftülük yapan Ahmed Bedreddin Hassun, uzun bir aradan sonra Halep'te ortaya çıktı. Ancak halkın tepkisiyle karşılaşan Hassun, protestolar eşliğinde evine zor sığındı.
Pazartesi akşamı Hassun'un evinin önünde toplanan kalabalık, eski başmüftünün tutuklanarak yargılanmasını istedi. Göstericiler, savaş sırasında rejimi destekleyen açıklamaları nedeniyle ona, varil bombalarına atıfla "Varillerin Müftüsü" lakabını taktıklarını dile getirdi.
Sosyal medyada yayılan görüntülerde, Hassun'un protestocularla tartıştığı ve bir kişinin ona "Varillerin Müftüsü" dediği duyuluyor. Öfkeli kalabalık daha sonra evinin kapısını kırarak içeri girerken görüntülendi.
Protestolara rağmen Ahmed Hassun kendisini savunarak, Beşar Esad döneminde "üç kez tutuklandığını" iddia etti. Ancak bu açıklama göstericileri sakinleştirmeye yetmedi.
Son Dakika › Dünya › Esad'ın Müftüsü ortaya çıktı, halk öfkeden deliye döndü - Son Dakika
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