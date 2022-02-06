Eşi balık tutmaya gidince sinirlenen kadın kocasını açık artırmadan satışa çıkardı!

Akıllara durgunluk veren olayın adresi Yeni Zelanda'da. Linda adlı kadın, sömestr tatilinde arkadaşlarıyla balık tutmaya giden ve bir süre evine dönmeyen eşine çok sinirlendi. 2 çocuklarını kontrol etmekte zorlanan ve tüm işler üzerine yığılan Linda, kocasını beklemeye başladı.

BÜYÜK SÜRPRİZLE KARŞILAŞTI

Haber Global'de yer alan habere göre arkadaşlarıyla eğlenceli bir balık tutma etkinliğinden dönen John ise henüz başına geleceklerden habersizdi. Çünkü eve geldiğinde sinirli ve asık bir suratla karşılaşan John, aynı zamanda kendisini bekleyen büyük sürprizle de yüzleşti.

EŞİNİ SATIŞA ÇIKARDI

Çünkü Linda, çok sinirlendiği eşini internet üzerinden açık artırmaya çıkarmıştı. Linda'nın "Satış nihaidir, iade yoktur" notunu düştüğü ilana kısa süre içerisinde sadece 900 TL'lik bir teklif geldi. Linda daha sonra ilanı yayından kaldırdı.