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Eşi balık tutmaya gidince sinirlenen kadın kocasını açık artırmadan satışa çıkardı! - Son Dakika

Eşi balık tutmaya gidince sinirlenen kadın kocasını açık artırmadan satışa çıkardı!

06.02.2022 16:56
Eşi balık tutmaya gidince sinirlenen kadın kocasını açık artırmadan satışa çıkardı!

Yeni Zelanda'da yaşanan olayda Linda isimli kadın, sömestr tatilinde arkadaşlarıyla balık tutmaya giden ve bir süre evine dönmeyen eşi John'u açık artırma usulü satışa çıkardı. Adama en yüksek 900 lira teklif edildi.

Akıllara durgunluk veren olayın adresi Yeni Zelanda'da. Linda adlı kadın, sömestr tatilinde arkadaşlarıyla balık tutmaya giden ve bir süre evine dönmeyen eşine çok sinirlendi. 2 çocuklarını kontrol etmekte zorlanan ve tüm işler üzerine yığılan Linda, kocasını beklemeye başladı.

BÜYÜK SÜRPRİZLE KARŞILAŞTI

Haber Global'de yer alan habere göre arkadaşlarıyla eğlenceli bir balık tutma etkinliğinden dönen John ise henüz başına geleceklerden habersizdi. Çünkü eve geldiğinde sinirli ve asık bir suratla karşılaşan John, aynı zamanda kendisini bekleyen büyük sürprizle de yüzleşti.

EŞİNİ SATIŞA ÇIKARDI

Çünkü Linda, çok sinirlendiği eşini internet üzerinden açık artırmaya çıkarmıştı. Linda'nın "Satış nihaidir, iade yoktur" notunu düştüğü ilana kısa süre içerisinde sadece 900 TL'lik bir teklif geldi. Linda daha sonra ilanı yayından kaldırdı.

Sinirlenen kadın eşini açık artırmadan satışa çıkardı, gelen teklif herkesi şok etti
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Yeni Zelanda, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Eşi balık tutmaya gidince sinirlenen kadın kocasını açık artırmadan satışa çıkardı! - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Eşi balık tutmaya gidince sinirlenen kadın kocasını açık artırmadan satışa çıkardı! - Son Dakika
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