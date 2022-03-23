Eski ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright, 84 yaşında öldü - Son Dakika

ABD'nin ilk kadın Dışişleri Bakanı Madeleine Albright, 84 yaşında hayatını kaybetti.

Ailesi tarafından kanser nedeniyle öldüğü belirtilen Albright, 1937'de Çekoslavakya'da Marie Jana Korbelova adıyla dünyaya gelmiş 1948'de de mülteci olarak, çocukken ABD'ye gitmişti.

Albright, eski Bakan Bill Clinton'ın ikinci döneminde, 1997-2001 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı görevi yapmıştı.

Albright 1993'te de ülkesinin BM Büyükelçiliği görevine getirilmiş ve Bosna'daki Sırplara karşı daha sert bir tutum takınılmasından yana olmuştu.