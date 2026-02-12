ESKİ Güney Kore İçişleri Bakanı Lee Sang-min sıkıyönetim davasında 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Güney Kore basını, Seul Merkez Bölge Mahkemesi'nde görülen duruşmada, eski İçişleri Bakanı Lee Sang-min hakkında verilen kararın açıklandığını duyurdu. Sıkıyönetim girişimine ilişkin görülen davada eski İçişleri Bakanı Lee'ye 7 yıl hapis cezası verildiği bildirildi. Eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün Aralık 2024'teki sıkıyönetim girişiminde 'kilit rol üstlenmekten' suçlu bulunan Lee, 7 yıl hapse mahkum edildi.
Son Dakika › Dünya › Eski Bakan Lee Sang-min'e 7 Yıl Hapis - Son Dakika
