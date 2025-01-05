Eski Başkan Jimmy Carter'ın Cenaze Töreni Başladı - Son Dakika
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Dünya

Eski Başkan Jimmy Carter'ın Cenaze Töreni Başladı

Eski Başkan Jimmy Carter\'ın Cenaze Töreni Başladı

ABD'nin 39'uncu Başkanı Jimmy Carter için düzenlenen cenaze töreni, Atlanta'da başladı. 29 Aralık'ta hayatını kaybeden Carter'ın naaşı, six gün sürecek veda törenleri çerçevesinde ilk olarak Georgia eyaletinde törenle anıldı.

05.01.2025 10:33  Güncelleme: 10:34
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ABD'de 29 Aralık'ta hayatını kaybeden eski Başkan Jimmy Carter için altı gün sürecek cenaze töreni başladı.

ABD'nin 39'uncu Başkanı Jimmy Carter için 6 gün sürecek cenaze töreninin ilk ayağı düzenlendi. Veda törenlerinin ilk adresi, Georgia eyaletinin başkenti Atlanta oldu.100 yaşında yaşama veda eden Carter'ın Amerikan bayrağına sarılı tabutu, aile çiftliğinden alınıp konvoy eşliğinde Carter Başkanlık Merkezi'ne götürüldü.

Carter'ın naaşı salı gününe kadar Atlanta'da kalacak ve daha sonra başkent Washington'a transfer edilecek. Cenaze, Kongre'de ziyarete açılacak. Devlet töreniyse 9 Ocak'ta Washington Ulusal Katedrali'nde yapılacak.

Kaynak: DHA

Jimmy Carter, Politika, Atlanta, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Eski Başkan Jimmy Carter'ın Cenaze Töreni Başladı - Son Dakika

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