Eski Başkan Jimmy Carter\'ın Cenaze Töreni Başladı

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ABD'de 29 Aralık'ta hayatını kaybeden eski Başkan Jimmy Carter için altı gün sürecek cenaze töreni başladı.

ABD'nin 39'uncu Başkanı Jimmy Carter için 6 gün sürecek cenaze töreninin ilk ayağı düzenlendi. Veda törenlerinin ilk adresi, Georgia eyaletinin başkenti Atlanta oldu.100 yaşında yaşama veda eden Carter'ın Amerikan bayrağına sarılı tabutu, aile çiftliğinden alınıp konvoy eşliğinde Carter Başkanlık Merkezi'ne götürüldü.

Carter'ın naaşı salı gününe kadar Atlanta'da kalacak ve daha sonra başkent Washington'a transfer edilecek. Cenaze, Kongre'de ziyarete açılacak. Devlet töreniyse 9 Ocak'ta Washington Ulusal Katedrali'nde yapılacak.