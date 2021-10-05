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Eski Danimarka Başbakanı'ndan, eski Fransa Cumhurbaşkanı hakkında şok iddia: Masanın altından kalçama dokundu - Son Dakika

Eski Danimarka Başbakanı'ndan, eski Fransa Cumhurbaşkanı hakkında şok iddia: Masanın altından kalçama dokundu

05.10.2021 10:03
Eski Danimarka Başbakanı'ndan, eski Fransa Cumhurbaşkanı hakkında şok iddia: Masanın altından kalçama dokundu, System.String[]

Eski Danimarka Başbakanı Helle Thorning-Schmidt, Avrupa Birliği için bir anayasa taslağı hazırlamak üzere oluşturulan konvansiyonna liderlik eden eski Fransız Cumhurbaşkanı Giscard d'Estaing'ın kendisini taciz ettiğini söyledi.

Eski Danimarka Başbakanı Helle Thorning-Schmidt'in iddiaları birçok siyasinin başını ağrıtacak cinsten. Hatıralarını bir kitapta birleştiren ve 2011'den 2015'e kadar ülkeyi yöneten Thorning-Schmidt, eski Fransız lider Giscard d'Estaing'ın kendisini taciz ettiğini açıkladı.

AKŞAM YEMEĞİNDE OLMUŞ

Thorning-Schmidt, söz konusu olayın 2002 veya 2003'te d'Estaing'in iktidardan ayrılmasından çok sonra Kopenhag'daki Fransız büyükelçiliğinde bir akşam yemeği sırasında gerçekleştiğini söyledi.

"MASANIN ALTINDAN KALÇAMA DOKUNDU"

Eski Başbakan hatıralarını kaleme aldığı kitapta o anları şu sözlerle anlattı: "Giscard d'Estaing masanın altından kalçama dokundu. Bu tamamen delice bir andı. Kendime neler oluyor diye sordum. Hemen yer değiştirdim ve her şey bitti."

Eski Danimarka Başbakanı'ndan, eski Fransa Cumhurbaşkanı için şok iddia: Masanın altından kalçama dokundu
Giscard d'Estaing

"BENİ ÇOK KIZDIRMIŞTI"

Konu ile ilgili ülke basınına konuşan Thorning-Schmidt, "Günümüzde bu cinsel taciz olarak görülüyor. Ancak o zamanlar böyle değildi. Farklı bir zamandı, ama bunu uygunsuz olarak görmüştüm ve beni oldukça kızdırmıştı." ifadelerini kullandı.

HAKKINDAKİ İLK İDDİALAR BU DEĞİL

Thorning-Schmidt o dönemde Avrupa Birliği için bir anayasa taslağı hazırlamak üzere oluşturulan ve Avrupa Konvansiyonu'na dahildi. Söz konusu konvansiyon ise eski başbakanın taciz ile suçladığı Giscard d'Estaing'dı. Daha önce adı pek çok taciz iddiası ile anılan Giscard d'Estaing geçtiğimiz yıl hayatını kaybetmişti.

Eski Danimarka Başbakanı'ndan, eski Fransa Cumhurbaşkanı hakkında şok iddia: Masanın altından kalçama dokundu

Helle Thorning Schmidt, Avrupa Birliği, Danimarka, Taciz, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Eski Danimarka Başbakanı'ndan, eski Fransa Cumhurbaşkanı hakkında şok iddia: Masanın altından kalçama dokundu - Son Dakika Dünya


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