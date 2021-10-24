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Eski mağaza çalışanı, müşterilerin yaptıklarını tek tek anlattı: Kadınlar kirli iç çamaşırlarını bırakıp gidiyorlardı - Son Dakika

Eski mağaza çalışanı, müşterilerin yaptıklarını tek tek anlattı: Kadınlar kirli iç çamaşırlarını bırakıp gidiyorlardı

24.10.2021 17:35

TikTok kullanıcısı genç kız, çalıştığı eski mağazada yaşadıklarını anlatan bir video çekti. Eski mağaza çalışanı, kadınların iç çamaşırı çalmak için soyunma odalarında kirli iç çamaşırlarını bırakıp yenilerini giydiğini söyledi. Genç kız, soyunma odalarından her gün onlarca iç çamaşırı topladıklarını söyledi.

İrlanda merkezli bir giyim şirketinde çalışan ve daha sonra işten ayrılan @kdr1995 adlı TikTok kullanıcısı sosyal medya hesabından, çalıştığı dönemde başına gelenleri anlattı. @kdr1995, mağazada reyon görevlisi olarak faaliyet gösterdiğini ve çok zor günler geçirdiğini ifade etti.

"KİRLİ ÇAMAŞIRLARINI BIRAKIP GİDİYORLARDI"

Bazı müşterilerin hırsızlık için soyunma kabinlerinde iç çamaşırlarını bıraktığını belirten genç kız, "Hırsızlık için gerçekten de alçalmış yöntemler kullanıyorlardı. Biz çalışırken bizden yeni iç çamaşırları isteyip bunları içeride giyiyorlardı ve sonra eski iç çamaşırlarını kabinde bırakıp oradan ayrılıyorlardı" dedi.

DİĞER ÇALIŞANLAR DA YAŞADIKLARINI ANLATTI

@kdr1995 adlı TikTok kullanıcısının yayınladığı videodan sonra aynı şirket bünyesinde çalışan çok sayıda mağaza çalışanı da müşterilerle yaşadıkları ilginç olayları anlattı. Çalışanlar, ayrıca bazı müşterilerin kaba tavırlarından rahatsızlık duyduklarını dile getirdi.

Eski mağaza çalışanı, müşterilerin yaptıklarını tek tek anlattı: Kadınlar kirli iç çamaşırlarını bırakıp gidiyorlardı

Hırsızlık, İrlanda, Medya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Eski mağaza çalışanı, müşterilerin yaptıklarını tek tek anlattı: Kadınlar kirli iç çamaşırlarını bırakıp gidiyorlardı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Eski mağaza çalışanı, müşterilerin yaptıklarını tek tek anlattı: Kadınlar kirli iç çamaşırlarını bırakıp gidiyorlardı - Son Dakika
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