İrlanda merkezli bir giyim şirketinde çalışan ve daha sonra işten ayrılan @kdr1995 adlı TikTok kullanıcısı sosyal medya hesabından, çalıştığı dönemde başına gelenleri anlattı. @kdr1995, mağazada reyon görevlisi olarak faaliyet gösterdiğini ve çok zor günler geçirdiğini ifade etti.
Bazı müşterilerin hırsızlık için soyunma kabinlerinde iç çamaşırlarını bıraktığını belirten genç kız, "Hırsızlık için gerçekten de alçalmış yöntemler kullanıyorlardı. Biz çalışırken bizden yeni iç çamaşırları isteyip bunları içeride giyiyorlardı ve sonra eski iç çamaşırlarını kabinde bırakıp oradan ayrılıyorlardı" dedi.
@kdr1995 adlı TikTok kullanıcısının yayınladığı videodan sonra aynı şirket bünyesinde çalışan çok sayıda mağaza çalışanı da müşterilerle yaşadıkları ilginç olayları anlattı. Çalışanlar, ayrıca bazı müşterilerin kaba tavırlarından rahatsızlık duyduklarını dile getirdi.
Son Dakika › Dünya › Eski mağaza çalışanı, müşterilerin yaptıklarını tek tek anlattı: Kadınlar kirli iç çamaşırlarını bırakıp gidiyorlardı - Son Dakika Dünya