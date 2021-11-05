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Eski NATO genel sekreterinden Putin itirafı: Bana 'Rusya'yı da NATO'ya alın' dedi - Son Dakika

Eski NATO genel sekreterinden Putin itirafı: Bana 'Rusya'yı da NATO'ya alın' dedi

05.11.2021 08:07

Eski NATO Genel Sekreteri George Robertson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ülkenin başına geçer geçmez NATO'ya katılma niyetini kendisine ilettiğini dile getirdi. Robertson o anları, "Putin 'Bizi ne zaman NATO'ya katılmaya davet edeceksiniz?' dedi. Ben de ona insanları biz davet etmiyoruz. NATO'ya katılın, NATO'ya katılmak için önce başvurmalısınız dedim" sözleriyle anlattı.

CNN muhabiri Michelle Kosinski ve MI6 eski şefi Richard Dearlove tarafından yayınlanan bir programa katılan NATO'nun eski Genel Sekreteri George Robertson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile aralarında geçen ve Rus liderin NATO'ya katılma niyetiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

"BİZİ NE ZAMAN NATO'YA DAVET EDECEKSİNİZ?"

NATO'da 1999-2003 yılları arasında genel sekreter olarak görev yapan Robertson, 2000 yılında Rusya'da devlet başkanı olan Putin ile yaptığı bir görüşmede neler konuştuklarını şu cümlelerle anlattı:

"Putin dedi ki: 'Bizi ne zaman NATO'ya katılmaya davet edeceksiniz?' Ve ben şöyle cevap verdim: 'Eh, insanları biz davet etmiyoruz. NATO'ya katılın, NATO'ya katılmak için önce başvurmalısınız.' Ve o da dedi ki: 'Önemli olmayan pek çok ülke ile aynı çizgide değiliz'"

Robertson'a göre Putin, "Önemli olmayan pek çok ülke ile aynı çizgide değiliz" ifadesiyle, NATO için "sırada beklemek istemediklerini" ima etti.

"RUSYA, AVRUPA KÜLTÜRÜNÜN BİR PARÇASIDIR"

İngiliz The Guardian gazetesi de Putin'in 2000 yılında iktidara gelmesinden kısa süre önce BBC ile söyleşisinde, NATO'ya olası katılımı reddetmediğini hatırlattı. Putin, Rusya'nın görüşlerinin eşit bir ortak olarak dikkate alınması halinde ittifaka katılabileceklerini ve NATO'yu bir düşman olarak görmekte zorlandığını belirtip, "Rusya, Avrupa kültürünün bir parçasıdır. Ülkemi, Avrupa'dan ve genellikle 'uygar dünya' diye andığımız şeyden izole bir halde düşünemiyorum." demişti.

Eski NATO genel sekreterinden Putin itirafı: Bana 'Rusya'yı da NATO'ya alın' dedi

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Son Dakika Dünya Eski NATO genel sekreterinden Putin itirafı: Bana 'Rusya'yı da NATO'ya alın' dedi - Son Dakika Dünya


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