Eski Nijerya Devlet Başkanı Buhari Hayatını Kaybetti

ESKİ Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, 82 yaşında yaşamını yitirdi.

Nijerya Devlet Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, eski Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin İngiltere'nin başkenti Londra'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun, Buhari'nin naaşına Nijerya'ya dönüş yolculuğunda eşlik etmesi için Devlet Başkanı Yardımcısı Kashim Shettima'yı İngiltere'ye gönderdiği kaydedildi.