Essen'de Parti Salonu Kavgası: 1 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

Haber: İlhan Baba

(ESSEN) - Almanya'nın Essen kentinde bir parti salonunda başlayan tartışma toplu kavgaya dönüştü. Bıçak ve pala gibi kesici aletlerin kullanıldığı olayda, 1 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi yaralandı. Polis, kavganın nedenine ilişkin soruşturmasını sürdürüyor.

Almanya'nın Essen kentinde gece saatlerinde çıkan toplu kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Alman basınında yer alan ve polise dayandırılan haberlere göre, çok sayıda erkeğin karıştığı kavgada bıçak ve pala gibi kesici aletler kullanıldı. Olayda bazı yaralıların durumunun ağır olduğu bildirildi.

Haberlere göre, kavga öncesinde yaklaşık 150 kişinin kiralanan bir parti salonunda kutlama yaptığı, daha sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmanın büyüyerek şiddetli kavgaya dönüştüğü belirtildi.

Polis, olayın çıkış nedenine ilişkin soruşturmasını sürdürürken, olayla bağlantılı şüphelilerin gözaltına alınıp alınmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.