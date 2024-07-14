Euro 2024 Final Maçı: İspanya ve İngiltere Karşı Karşıya

Dünya

Euro 2024 final maçı bugün İspanya ve İngiltere arasında TSİ 22.00'de oynanacak. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek iki takım da başarmak için sahaya çıkıyor. Maç Türkiye'de TRT 1'de yayınlanacak.

İngiltere'de uzun süredir önemli bir başarı kazanamayan erkek futbol takımı, hem oyuncular hem de teknik ekip için bu başarısızlıktan kurtulma şansı yakalamak ve tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nı kazanmak istiyor.

İngilizler, EURO 2020'de Londra'da oynanan final maçında İtalya'ya penaltılarda yenilerek ikinci olmuştu. Bu üst üste ikinci Avrupa final maçları olacak.

Takımın son kupa başarısı İngiltere'de düzenlenen 1966 Dünya Kupası'nda gelmişti.

Finale tüm maçlarını kazanarak gelen İspanya ise dördüncü Avrupa Futbol Şampiyonası kupasını evine götürmek niyetinde.

İspanya şimdiye kadar dört kez Avrupa finali oynadı; 1964, 2008 ve 2012'de olmak üzere üçünde kupayı kazanmayı başardı. Bu beşinci final maçı olacak ve yenerse, şu an Almanya'yla sürdürdüğü "kupayı en çok kazanan takım" statüsünü tek başına üstlenecek.

İki milli takım şimdiye kadar 27 kez karşılaştı. İspanya 10, İngiltere 13 galibiyet alırken dört maç beraberlikle sonuçlanmıştı. İngiltere 45 gol atarken İspanya 32 golle karşılık vermişti.

Turnuvanın başlarınca eleştirilerin hedefi olan İngiltere milli takım teknik direktörü Gareth Southgate, "Bu işi kabul etmemin tek nedeni ülkeye başarı getirmek ve İngiliz futbolunu geliştirmekti" dedi. "Bu takımı ülke dışında finale taşımaktan büyük gurur duyuyorum. Bu çok büyük bir görev ama buradayız ve savaşıyoruz" sözlerini ekledi.

İspanyol takımın koçu Luis de la Fuente ise Cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında "Burada favori yok" dedi. "Tıpkı önceki eleme maçlarımızda olduğu gibi bu eşit bir eşleşme. Eğer o maçlarda sergilediğimiz seviyenin üzerine çıkmazsak, kazanma şansımız olmayacak, aynı şekilde hata yaparsak da..." sözlerini ekledi.

Karşılaşmayı Fransız hakem François Letexier yönetecek, yardımcıları da aynı ülkeden Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni olacak.

Namağlup İspanya

İspanya, B Grubu'nda İtalya, Hırvatistan ve Arnavutluk'la yaptığı maçlarda gol yemeden üçte üç yaparak lider çıktı. Son 16 turunda Gürcistan'ı ve çeyrek finalde ev sahibi Almanya'yı eledi.

Yarı finalde de turnuva öncesi favoriler arasında gösterilen Fransa'yı 2-1 yenen İspanya finale yenilgi almadan ulaşmış oldu.

İngiltere'de ise durum biraz daha farklıydı. C Grubu'nda Danimarka, Slovenya ve Sırbistan'la karşılaştı ve 5 puanla grubu lider tamamlayarak son 16 turuna yükseldi.

Son 16'da Slovakya karşısında 90+5. dakikada skoru eşitleyen İngiltere, uzatmalarda gol atarak çeyrek finale çıktı.

Çeyrek finalde İsviçre'yi penaltılarla geçerken yarı finalde de Hollanda'yı 90+1. dakikada attığı golle yendi ve finalde İspanya'nın rakibi oldu.