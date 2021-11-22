Evde bakım hizmeti veren sağlık çalışanı, kadının vajinasını yırttı

Galler'de erkek hemşirenin, evde bakım hizmeti verdiği kadınla cinsel ilişkiye girmesi gündeme bomba gibi düştü. 43 yaşındaki Adam Ledgerwood isimli sağlık çalışanı, hafıza kaybı yaşayan ve nöbet geçiren 30'lu yaşlardaki kadının evine haftada bir kez gidiyordu. Ancak Ledgerwood, kadının kötüleşmesinin ardından haftada 3 kez eve gitmeye başladı.

ARKADAŞLIK BAĞI OLUŞTU

Erkek hemşirenin eve daha sık gitmesiyle birlikte ikili arasında arkadaşlık bağı oluştu. Bu bağı kullanan erkek hemşire, kadını ikna ederek cinsel ilişkiye girmeye başladı. Ancak ülke yasalarına göre görev başındaki bir memurun bu davranışı sergilemesi yasaktı. Fakat Ledgerwood yasaları çiğnedi.

KADININ VAJİNASI YIRTILDI

Olayın mahkemeye taşınmasının ardından ayrıntılar da ortaya çıktı. Buna göre Ledgerwood ile kadın ilişkiye girdiği sırada Ledgerwood'un cinsel organına taktığı plastik nedeniyle genç kadının vajinası yırtıldı. Kadının kendisine "Vajinam yırtıldı" diye mesaj atmasının ardından kadına tavsiye veren hemşire, "Sıcak suyla yıkamalısın" ifadelerini kullandı.

KENDİ RIZASI OLDUĞUNU SAVUNDU

Mahkemede söz alan Ledgerwood, ilişkide kadının da rızası olduğunu savundu. Ledgerwood, kadına "İlişkiye gireceğiz ancak aramızda duygusal bir bağ olmayacak" dediğini ve kadının da bunu kabul ettiğini öne sürdü. Hasta kadının, annesinin evine dönmesinin ardından ikilinin ilişkisinin bittiği belirtildi. Erkek hemşirenin cezasının belli olacağı dava önümüzdeki günlerde görülecek.