İngiltere'nin Hertfordshire kentinde ikamet eden Beena Sarangdhar isimli kadın, evinde yumurta kırdığı sırada daha önce başına gelmeyen bir durumla karşılaştı. Çünkü kadının tavaya kırdığı yumurtadan beyaz ak yerine, kırmızı ak geliyordu.
Sarangdhar, olayın ardından hemen Facebook'a koşarak başına gelen durumun nedenini takipçilerine sordu. Gönderiye kısa süre içerisinde çok sayıda yorum geldi. Kullanıcıları, yumurtadan akan kırmızılığa kendilerine göre nedenler bulmaya çalıştı.
Uzmanlar da Facebook'ta büyük ilgi çeken olayla ilgili yorumda bulundu. Buna göre yumurtadan gelen kırmızı akın kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini belirten uzmanlar, bu durumun bayatlık belirtisi olduğunu ve zehirlenme tehlikesini beraberinde getirdiğini vurguladı.
Son Dakika › Dünya › Evde kırılan yumurta, kırmızı aktı! Uzmanlar uyardı: 'Görürseniz sakın tüketmeyin' - Son Dakika Dünya