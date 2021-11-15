Evinde sıçan tarafından rehin alındı, polisin operasyonuyla kurtarıldı

Yeni Zelanda'nın South Island bölgesindeki Dunedin kentinde ikamet eden kadının başına daha önce görülmemiş bir olay geldi. Evinden çıkıp arabasına gitmek isteyen kadın, kendisini bırakmayan ve saldıran sıçan nedeniyle bu isteğini yapamadı. İhbar üzerine eve gelen polis, olaya müdahale etti.

"EVDEN DIŞARI ÇIKARMADI"

Kıdemli Başçavus Craig Dinnissen, yaptığı açıklamada, "Evinden çıkıp arabasına ulaşmaya çalıştığında, sıçan ona saldırıyor ve kadın içeri kaçıyordu" dedi. Haberde, polisin dış kapıya yaklaştığı sırada karanlıktan yavru bir keseli sıçanın çıktığı ve bir polisin bacağına tırmandığı belirtildi.

VAHŞİ DOĞAYA BIRAKILDI

Dinnissen, ya kaçan bir evcil hayvan olduğunu ya da yakın zamanda annesinden ayrıldığını söyledi. Polis, hayvanı yakaladıktan sonra 'vatandaşların daha fazla taciz edilmesine engel olmak üzere' vahşi doğaya bıraktı. Veteriner ve hayvan davranışı uzmanı Dr. Rachael Stratton, sıçanın saldırganlıktan ziyade korkuyla hareket ettiğini ifade etti.

"TEHDİTLERLE BAŞA ÇIKMAYI ÖĞRENİYOR"

Kaçmanın çoğu hayvan da tipik bir özellik olduğunu belirten Stratton, "Belki de hala tehditlerle nasıl başa çıkacağını öğreniyor" ifadelerini kullandı. Stratton, hayvanın kentsel ortamda kaçmak ve saklamak için daha az alternatife sahip olabileceğini de sözlerine ekledi.