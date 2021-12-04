Evini yılanlar istila edince çareyi milyon dolarlık evi yakmakta buldu!

ABD'nin Maryland eyaletindeki Baltimore kasabasında yaklaşık 10 bin metrekare büyüklüğünde bir evi yılanlar bastı. Ev sahipleri ise çareyi evi yakmakta buldu.

Montgomery County İtfaiyesi Sözcüsü Pete Piringer CNN International'a yaptığı açıklamada, yılanların daha önceki mal sahipleri için de ciddi bir problem olduğunu söylerken, evi yakarken kömür kullanıldığı, kömürlerin de yanıcı maddelerle etkileşimi sonucu tüm evin alev aldığını belirtti.

YANGIN SIRASINDA KİMSE EVDE YOKMUŞ

CNN'de yer alan habere göre, yangın bodrum katında başlarken, kısa sürede tüm eve yayıldı. Piringer, sahibinin birkaç saat önce evde olduğunu, ancak neyse ki yangın sırasında kimsenin evde olmadığını söyledi.

Komşunun evden çıkan dumanları fark ederek 911'i araması sonucu 75 itfaiyecinin olay yerine geldiği belirtildi. Öte yandan bölgede yangın musluğu olmadığı için tankerlerle olay yerine intikal edildiği bildirildi.

1.8 MİLYON DOLARA SATIN ALMIŞ

İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almasının birkaç saat sürdüğü, ancak ertesi sabaha kadar yangının tamamen sönmediğini aktardı ve zararın 1 milyon dolardan daha fazla olabileceğini dile getirdi. Evin ise yakın zamanda 1.8 milyon dolara satın alındığı bildirildi.

İtfaiye, yangını başlatacak herhangi bir kanıt veya şüpheli olmadığı için olayı kaza olarak değerlendirdi.