F-35 satışına yeşil ışık yakan ABD'den çarpıcı ''İncirlik'' şartı - Son Dakika
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Dünya

F-35 satışına yeşil ışık yakan ABD'den çarpıcı ''İncirlik'' şartı

F-35 satışına yeşil ışık yakan ABD\'den çarpıcı \'\'İncirlik\'\' şartı

ABD, Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışının önündeki engeli kaldırmak için yeni bir teklifte bulundu. Yunan medyasında yer alan habere göre, Washington, Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerinin İncirlik Üssü'nde ABD kontrolündeki sektöre nakledilmesi karşılığında Türkiye'yi yeniden F-25 programına dahil edeceklerini belirtti.

23.09.2024 00:13
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Türkiye ile ABD arasında yıllardır yılan hikayesine dönen F-35 savaş uçağı satışıyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Yunan Kathimerini Gazetesi'nde yer alan habere göre, Washington yeni bir teklif üzerinde çalışıyor.

F-35 İÇİN İNCİRLİK'İ ŞART KOŞTULAR

Buna göre, ABD'li yetkililer, Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışının önündeki engeli kaldırmak için Rus füze sistemlerinin 'yumuşak' bir şekilde devre dışı bırakılmasını önerdi. Haberde, F-35 programına yeniden girmeleri karşılığında Türkiye'den S-400'leri ABD'ye teslim etmesini veya İncirlik üssündeki ABD kontrolündeki sektöre transfer edilmesi şart koşuldu.

F-35

Haberde şu ifadeler yer aldı: "Daha önce bilinenden daha ileri bir aşamada olduğu görülen görüşmelerin bir parçası olarak, üst düzey ABD yetkilileri Rus sistemlerinin Türkiye'nin güneyindeki ABD kontrolündeki İncirlik üssüne aktarılması önerisini ortaya attılar. Bu şekilde Türkiye, kendi bakış açısından uluslararası bir utançla eşdeğer olacak bir geri dönüşten kaçınacak, ancak Rusya ile olan sözleşmesinin şartlarını ihlal etmeyecek veya bağlayıcı olabilecek herhangi bir maddeyi ihlal etmeyecek.

S-400

ABD İLE TÜRKİYE ARASINDA F-35 SORUNU

ABD ve NATO, Türkiye'nin S-400 sistemlerini almasını ve kullanmasını sorunlu buluyor. S-400 hava savunma sistemlerinin hiçbir şekilde NATO'nun mevcut savunma ve radar sistemlerine entegre edilemeyeceğini savunuyorlar.

ABD bu nedenle 17 Temmuz 2019'da Türkiye'yi, proje ortağı olduğu F-35 yeni nesil savaş uçaklarının üretim sürecinden çıkardığını duyurmuştu. Gerekçe olarak, Türkiye'nin elinde bulunan S-400 sisteminin F-35'ler ile aynı ortamda kullanılması durumunda F-35'lere ait hassas bilgilerin Rusya tarafından çalınabilme ihtimali gösterilmişti.

Uluslararası İlişkiler, Washington, İncirlik, Politika, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya F-35 satışına yeşil ışık yakan ABD'den çarpıcı ''İncirlik'' şartı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • celal doğan:
    Gerek yok bence kendimiz yapamayalım diye engel olmak için geçmişteki gibi siz yapmayın biz bedava verelim mantığı 34 1 Yanıtla
  • COŞKUN BARIŞ:
    Ülkenin tapusunuda verelim mi 25 1 Yanıtla
  • Barış Kılıç:
    Yazık ediyorlar bu ülkeye bu taşeronlar 15 1 Yanıtla
  • Murat Ceylan:
    Bu S400ler amerikayı ne kadar gerdi.İnşallah bizimkiler böyle bir hata yapmazlar. 12 1 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    Biraz sıkar ! 12 0 Yanıtla
  • Kemal Demir:
    Ülke olarak dışa bağımlıyız maalesef. Ekonomimiz güçlü değil. Trump açık açık tehdit etti yine. Dalga geçti bizimle. Papaz konusunu açtı. Tehdit etti yine. Abd açık açık PKK ya YPG ye yardım ediyor . Biz hala ABD ye müttefik diyoruz. 9 0 Yanıtla
  • Candemir Emre:
    Vermeyin zaten şu çöp uçağınızı siz bile neden düştüğünü açıklayamıyorsunuz pahalı bir balon bu model 1 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: F-35 satışına yeşil ışık yakan ABD'den çarpıcı ''İncirlik'' şartı - Son Dakika
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