İNGİLTERE ordusuna ait F-35 savaş uçağı, Japonya'daki Kagoshima Havalimanı'na acil iniş yaptı.
Japonya ile ortak askeri tatbikat gerçekleştiren İngiltere'ye ait F-35 savaş uçağı, sabah saatlerinde Kagoshima Havalimanı'na acil iniş yapmak zorunda kaldı. Pistin 20 dakika kapalı kalması nedeniyle uçakların iniş ve kalkışında aksamalar yaşandı. Yetkililer, uçağın arıza nedeniyle acil iniş yaptığı açıkladı.
İngiltere ve Japonya orduları, 4 Ağustos'tan bu yana ortak askeri tatbikat düzenliyor.
Son Dakika › Dünya › F-35 Savaş Uçağı Japonya'ya Acil İniş Yaptı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?