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Fantezi hevesi canından etti! Annesi acı haberi alınca yıkıldı - Son Dakika

Fantezi hevesi canından etti! Annesi acı haberi alınca yıkıldı

08.02.2022 17:37
Fantezi hevesi canından etti! Annesi acı haberi alınca yıkıldı

İngiltere'de yaşayan ve ismi açıklanmayan bir şahıs, fantezi yapmak istediği sırada boynuna doladığı plastik kelepçe sebebiyle yaşamını yitirdi. 48 yaşında olduğu öğrenilen adamın annesi, ölüm haberini alınca yıkıldı.

İngiltere'nin Plymouth kentindeki bir otelde geçtiğimiz aylarda yaşanan korkunç olayın detayları ortaya çıktı. Buna göre bir süre önce babasını kaybeden ve annesiyle yaşamını sürdüren 48 yaşındaki adam, otel odasında tek başına olduğu sırada fantezi denemeye karar verdi.

TEK BAŞINA ÖLÜ BULUNDU

Ancak işlerin ters gitmesi nedeniyle kelepçe boynunda takılı kalan adam, boğularak hayatını kaybetti. Otel görevlilerin polise haber vermesiyle, annesi de karakola çağrıldı. Oğlunun ölümüyle ilgili konuşan acılı anne, "Onun öldüğüne çok şaşırdım, intihar ettiğini düşünmüyorum. Fantezi yaptığı sırada bir şeyler ters gitmişe benziyor, çok üzgünüm" dedi.

POLİS EKİPLERİ DE DOĞRULADI

Talihsiz olay hakkında açıklamalarda bulunan Polis müfettişi Helen Pring, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, "Annesi, oğlunun hayatında her şeyin olumlu gittiğini ve intihar için bir sebebi olmadığını söyledi. Bizim incelemelerimize göre de bu bir boğulma vakası gibi duruyor" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Dünya Fantezi hevesi canından etti! Annesi acı haberi alınca yıkıldı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Fantezi hevesi canından etti! Annesi acı haberi alınca yıkıldı - Son Dakika
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