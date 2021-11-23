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Farkındalık yaratmak isteyen Rus politikacı, soyunup kara atladı - Son Dakika

Farkındalık yaratmak isteyen Rus politikacı, soyunup kara atladı

23.11.2021 10:00
Farkındalık yaratmak isteyen Rus politikacı, soyunup kara atladı

Rusya'nın Novosibirsk kentinin belediye başkan yardımcısı Anna Tereshkova, kentinde yaşayan insanları sağlıklı yaşama teşvik etmek amacıyla soyunup kara atladı. Fakat Tereshkova'nın bu hareketi, bölge halkı tarafından yapmacık olarak değerlendirildi.

Novosibirsk Belediye Başkan Yardımcısı Anna Tereshkova, Rusya'da bilindik bir gelenek olan ancak son zamanlarda daha az görülen "Buzda yıkanma" geleneğini yeniden canlandırmak ve insanları sağlıklı yaşama teşvik etmek amacıyla soyunarak kara girdi.

YAPMACIK OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

-20 derecede soyunarak kara giren Anna Tereshkova'nın bu hareketi halktan onay görmedi. Kara girdiği anların videosunu Instagram'dan paylaşan Tereshkova'ya "yapmacık" olduğu gerekçesiyle tepki yağdı.

"GÜÇLÜ VE SAĞLIK İNSANLAR BURADA YAŞAR"

Tereshkova, paylaşımının altına ise şu ifadeleri düştü:

"Sibirya'da olmanın avantajını kullanmalıyız. Güçlü ve sağlıklı insanlar burada yaşar. Vücudu dinç tutmanın en iyi yolu, soğukta kara girmektir."

Farkındalık yaratmak için soyunup kara atlayan Rus politikacıya tepki yağıyor
Farkındalık yaratmak için soyunup kara atlayan Rus politikacıya tepki yağıyor
Farkındalık yaratmak isteyen Rus politikacı, soyunup kara atladı

Novosibirsk, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Farkındalık yaratmak isteyen Rus politikacı, soyunup kara atladı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Farkındalık yaratmak isteyen Rus politikacı, soyunup kara atladı - Son Dakika
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