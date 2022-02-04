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Fas'ta kuyuya düşen beş yaşındaki çocuğu kurtarma mücadelesi - Son Dakika
BBC

Fas'ta kuyuya düşen beş yaşındaki çocuğu kurtarma mücadelesi

04.02.2022 09:08
Fas'ta kuyuya düşen beş yaşındaki çocuğu kurtarma mücadelesi

Fas'ın Chefchaouen kenti yakınlarında, kuyuya düşen bir çocuğu kurtarma çalışmalarında sona yaklaşılıyor.

Fas'ın Chefchaouen kenti yakınlarında, kuyuya düşen bir çocuğu kurtarma çalışmalarında sona yaklaşılıyor.

Adının Rayan olduğu açıklanan beş yaşındaki erkek çocuğunun, Chefchauouen'e 100 kilometre uzaklıktaki Tamrout'ta, bir kuyunun yanında oyun oynarken düştüğü bildirildi.

Rayan'ın dar bir ağzı bulunan kuyunun 32 metre kadar içine düştüğü keydedildi.

Salı akşamından bu yana süren kurtarma çalışmaları devam ederken, Hükümet Sözcüsü Mustafa Baitas "Çocuğun kurtarılması yakınlaştı. Mümkün olduğunca çabuk ailesine dönmesi için dua ediyoruz" dedi.

Kurtarma görevlileri kuyudan aşağı oksijen maskesi, yiyecek ve gıda indirirken, Rayan'ın çıkartıldığında tedavisi için sağlık ekipleri hazır bekletiliyor.

Rayan'ın önemli bir yükseklikten düşmesine karşın, kuyuya indirilen bir kamerayla başındaki hafif yaralanmalara rağmen, çocuğun iyi ve bilincinin yerinde oluduğu belirlendi.

Kurtarma çalışmalarına yardımcı olan Chefchaouen Mağaracılık ve Dağcılık Birliği Başkanı Muhamed Yasin El Kuahabi, kuyunun darlığının kurtarma çalışmalarını olumsuz etkilediğini belirtti.

Ayrıca, gönüllülerin ve kurtarma görevlilerinin kuyunun girişinden ulaşma girişimlerinin sonuçsuz kaldığını anlattı.

Olay yerinden gelen fotoğraflarda, beş buldozerin kuyuya paralel bir alanı kazdığı görülüyor.

Perşembe akşamı itibariyle 24 metre kazıldı ve çocuğa ulaşmak için 6 metre kaldığı kaydedildi.

Ancak yetkililer, bu sırada bir toprak kayması olmasından kaygılı.

Fas'ta kuyuya düşen beş yaşındaki çocuğu kurtarma mücadelesi
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Son Dakika Dünya Fas'ta kuyuya düşen beş yaşındaki çocuğu kurtarma mücadelesi - Son Dakika Dünya

BBC

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