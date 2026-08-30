Fazıl Say, Hamburg'da Unutulmaz Bir Gece Yaşattı - Son Dakika
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Fazıl Say, Hamburg'da Unutulmaz Bir Gece Yaşattı

Fazıl Say, Hamburg\'da Unutulmaz Bir Gece Yaşattı
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Fazıl Say, Elbphilharmonie'de 'Anadolu'nun Sessizliği' konseriyle müzikseverleri etkiledi.

Haber: İlhan BABA

(HAMBURG) – Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Hamburg Elbphilharmonie'de 3 numaralı Piyano Konçertosu "Anadolu'nun Sessizliği" ile müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Hamburg Devlet Filarmoni Orkestrası'nın Omer Meir Wellber yönetimindeki konserinde Beethoven ve Çaykovski'nin eserleri de seslendirildi.

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Almanya'nın Hamburg kentindeki ünlü Elbphilharmonie Konser Salonu'nda sahne aldı. Say, kendi bestesi olan 3 numaralı Piyano Konçertosu "Silence of Anatolia" (Anadolu'nun Sessizliği) ile izleyicilere unutulmaz bir müzik gecesi yaşattı.

Hamburg Devlet Filarmoni Orkestrası'nın (Philharmonisches Staatsorchester Hamburg), şef Omer Meir Wellber yönetiminde gerçekleştirdiği özel konser, Elbphilharmonie Büyük Salonu'nda yoğun ilgi gördü.

BEETHOVEN'IN ESERLERİ "ZEİTENLOS" İLE YENİDEN YORUMLANDI

2026/27 konser sezonunun Ludwig van Beethoven'ın ölümünün 200. yıl dönümüne adandığı konserde, şef Omer Meir Wellber "ZeitenLos" (Zamansız) başlıklı özel bir düzenlemeye imza attı.

Wellber, Beethoven'ın dokuz senfonisinden 37 bölümü yeniden bir araya getirerek bestecinin eserlerini farklı bir müzikal bütünlük içerisinde yorumladı ve yeni tınısal alanlar oluşturdu. Konserin açılışı ise Pyotr Çaykovski'nin "Fatum" (Kader) adlı senfonik fantezisiyle yapıldı.

Programın devamında sahneye çıkan Fazıl Say, kendi bestesi olan 3 numaralı Piyano Konçertosu "Silence of Anatolia"yı seslendirdi. Say'ın performansı, orkestranın güçlü yorumuyla birlikte konserin öne çıkan bölümlerinden biri oldu.

Kaynak: ANKA

Fazıl Say, Kültür, Sanat, Müzik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Fazıl Say, Hamburg'da Unutulmaz Bir Gece Yaşattı - Son Dakika

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