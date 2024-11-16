FBI, Siyah Topluluğa Gönderilen Irkçı Mesajlar İçin Soruşturma Başlattı

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ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ABD Adalet Bakanlığı ve ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), ülke genelinde siyahi kişilerin telefonlarına gönderilen ırkçı içerikli mesajların soruşturulduğunu ifade etti.

FBI, ABD'nin birçok eyaletinde yetişkin ve çocuk birçok siyahi kişiye gönderilen ırkçı içerikli mesajların incelenme sürecinin devam ettiğini bildirdi. Açıklamada, "Ülkenin dört bir yanındaki Afro-Amerikan ve Siyah topluluklara gönderilen saldırgan ve ırkçı kısa mesajların farkındayız ve konuyla ilgili olarak Adalet Bakanlığı ve diğer federal makamlarla temas halindeyiz. Mesajlar birbirinin aynısı değildir ve kullandıkları dil de farklılık göstermektedir. Mesajların e-posta iletişimi yoluyla alındığı da bildirilmiştir. Bildirilen tüm olayları değerlendiriyor ve Adalet Bakanlığı Sivil Haklar Bölümü ile irtibata geçiyoruz" denildi.