FBI, Siyah Topluluğa Gönderilen Irkçı Mesajlar İçin Soruşturma Başlattı - Son Dakika
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FBI, Siyah Topluluğa Gönderilen Irkçı Mesajlar İçin Soruşturma Başlattı

FBI, Siyah Topluluğa Gönderilen Irkçı Mesajlar İçin Soruşturma Başlattı

ABD Federal Soruşturma Bürosu, birçok eyaletteki siyahi bireylere gönderilen ırkçı içerikli mesajlarla ilgili olarak inceleme başlattığını duyurdu. FBI, Adalet Bakanlığı ve Federal İletişim Komisyonu ile işbirliği içinde çalışıyor.

16.11.2024 10:10  Güncelleme: 10:11
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ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ABD Adalet Bakanlığı ve ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), ülke genelinde siyahi kişilerin telefonlarına gönderilen ırkçı içerikli mesajların soruşturulduğunu ifade etti.

FBI, ABD'nin birçok eyaletinde yetişkin ve çocuk birçok siyahi kişiye gönderilen ırkçı içerikli mesajların incelenme sürecinin devam ettiğini bildirdi. Açıklamada, "Ülkenin dört bir yanındaki Afro-Amerikan ve Siyah topluluklara gönderilen saldırgan ve ırkçı kısa mesajların farkındayız ve konuyla ilgili olarak Adalet Bakanlığı ve diğer federal makamlarla temas halindeyiz. Mesajlar birbirinin aynısı değildir ve kullandıkları dil de farklılık göstermektedir. Mesajların e-posta iletişimi yoluyla alındığı da bildirilmiştir. Bildirilen tüm olayları değerlendiriyor ve Adalet Bakanlığı Sivil Haklar Bölümü ile irtibata geçiyoruz" denildi.

Kaynak: DHA

Adalet Bakanlığı, İnceleme, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya FBI, Siyah Topluluğa Gönderilen Irkçı Mesajlar İçin Soruşturma Başlattı - Son Dakika

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