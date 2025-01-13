FBI, Yangına Müdahale Eden Uçağa Çarpan Dronu Soruşturuyor - Son Dakika
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FBI, Yangına Müdahale Eden Uçağa Çarpan Dronu Soruşturuyor

FBI, Yangına Müdahale Eden Uçağa Çarpan Dronu Soruşturuyor

Los Angeles'ta yangın söndürme çalışmalarına katılan itfaiye uçağına çarpan sivil dron ile ilgili FBI soruşturma başlattı. Dronun uçuş izni olmadığı belirlendi.

13.01.2025 11:14  Güncelleme: 11:15
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ABD'de, FBI'ın Los Angeles kentinde süren yangınlara müdahale çalışmalarına katılan itfaiye uçağına havada çarpan ve uçuş yetkisi olmadığı belirlenen sivil dronu soruşturduğu bildirildi.

Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI), Los Angeles saha ofisi sözcüsü Laura Eimiller, 9 Ocak'taki yangın söndürme çalışmalarına katılan itfaiye uçağına sivil bir dronun çarptığını ve uçağın sol kanadını deldiğini açıkladı. İtfaiye uçağının güvenli iniş yaptığını, dronun ise hasar aldığını kaydeden Eimiller, dronun Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) uyguladığı geçici uçuş kısıtlamasını ihlal ettiğini aktardı.

Eimiller, izin almadan dronu uçuran kişi ya da kişileri bulmak için soruşturma başlatıldığını da belirtti.

Kaynak: DHA

Los Angeles, Havacılık, Teknoloji, Güvenlik, İtfaiye, Çevre, Dünya, Son Dakika

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