ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tuttu.
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tuttu. Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantısının ardından yapılan açıklamada, politika faizinde değişikliğe gidilmediği bildirildi.
Son Dakika › Dünya › Fed, Faiz Oranını Sabit Tutma Kararı Aldı - Son Dakika
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