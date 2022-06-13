Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu - Son Dakika
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BBC

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu

13.06.2022 22:53
Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu.

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu.

Play-off final serisinin dördüncü maçında EuroLeague şampiyonu Anadolu Efes ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, maçı 80-92 kazandı.

DHA'nın aktardığına göre Guduric'in hücumdaki etkili performansı ile farkı açan sarı-lacivertli ekip, ilk periyodu 24-12 önde tamamladı.

İkinci periyotta bir ara fark 16 sayıya kadar çıkarken Efes'te Larkin'in etkili performansı farkı 6 sayıya kadar indirdi, periyot 35-41 bitti.

Üçüncü periyot ise 61-70 tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekipte Jan Vesely 18 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken, ev sahibi ekipte ise Singleton ve Pleiss 17 sayıyla mücadele etti.

Sinan Erdem'deki maç öncesinde Fenerbahçe Beko seride 2-1 öndeydi.

Fenerbahçe ligde normal sezonu da lider bitirmiş, 30 maçta 24 galibiyet almıştı.

Böylece Fenerbahçe, Basketbol Süper Ligi'ndeki şampiyonluk sayısını 10'a çıkardı.

Fenerbahçe en son 4 yıl önce şampiyon olmuştu. 2013-18 arasındaki beş sezonda ise dört kupa kaldırmıştı.

Anadolu Efes ise 15 kupa ile halen en fazla şampiyonluğu bulunan takım.

Üçüncü sırada ise 8 kupa ile 1992'de erkek basketbolundan çekilen Eczacıbaşı yer alıyor.

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Kaynak: BBC

Basketbol Süper Ligi, Anadolu Efes, Fenerbahçe, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu - Son Dakika

BBC
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