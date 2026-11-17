İki kez Formula 1 dünya şampiyonu olan Fernando Alonso, Ocak 2027'de Dakar Rallisi'ne geri dönüyor. 45 yaşındaki İspanyol pilot, yarışa ilk kez katılacak olan Aston Martin'in kadrosuna liderlik edecek, BBC'nin haberine göre.

Formula 1'de de Aston Martin adına yarışan Alonso, dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışlarından biri sayılan Dakar'a daha önce 2020'de Toyota ile katılmış ve 13. olmuştu. Alonso, "Dreadnought" adlı araçta yine o yarıştaki yardımcı pilotu Marc Coma ile birlikte olacak. Coma, Dakar'ı motosiklette beş kez kazanmıştı.

TAKIMDA 9 KEZ DÜNYA ŞAMPİYONU LOEB DA VAR

Aston Martin'in diğer iki aracını, dokuz kez dünya ralli şampiyonu olan Fransız Sebastien Loeb ile son dünya rally raid şampiyonu Brezilyalı Lucas Moraes kullanacak. Araçları, 1990'larda ve 2000'lerde Subaru ile ralli dünyasında büyük başarılar kazanan Prodrive hazırlayacak. Takım, Toyota ve KTM gibi Dakar'ın köklü ekipleriyle mücadele edecek.

Alonso, "Formula 1'de Aston Martin ile yarışmaya devam etme kararı aldıktan sonra Dakar'ı uzun uzun düşündüm. Sonunda karar basitleşti; bu meydan okumayı bütünüyle kucaklamak istedim" dedi. İspanyol pilot, "Bu yarışa ve onda ustalaşmış isimlere büyük saygı duyuyorum. Marc'ın yeniden yanımda olması çok önemli" ifadesini kullandı.

FORMULA 1'DE ŞAMPİYONADA 17. SIRADA

Aston Martin, Formula 1'de yeni kuralların ilk yılında Adrian Newey'nin tasarladığı AMR26 ile beklediğini bulamadı. Kısa süre önce takımıyla yeni sözleşme imzalayan Alonso pilotlar şampiyonasında 17., takım arkadaşı Lance Stroll 22. sırada. Takım ise markalar sıralamasında yalnızca son sıradaki Cadillac'ın önünde, 10. basamakta yer alıyor.

Alonso, "Formula 1 önceliğim olmayı sürdürüyor. Ama ben bir yarış pilotuyum ve yarışmayı böyle meydan okumalar yüzünden seviyorum" diye konuştu. Habere göre Alonso, Formula 1 takvimi izin verirse 2027'de Le Mans 24 Saat yarışında da Aston Martin'in Valkyrie aracını kullanabilir. Alonso bu yarışı 2018 ve 2019'da Toyota ile kazanmıştı.

YARIŞ SUUDİ ARABİSTAN'DAN TAŞINDI

2027 Dakar Rallisi 9 Ocak'ta Portekiz'de başlayacak ve 12 etabın ardından 23 Ocak'ta Fas'ta sona erecek. Yarışın, İran savaşı nedeniyle Orta Doğu'da yaşanan karışıklığın ardından Suudi Arabistan'dan başka bir güzergâha alınacağı geçen ay duyurulmuştu.

Kaynak: BBC