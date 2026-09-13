Filipinler açıklarında feribot yangınında can kaybı 76'ya yükseldi, 13 kişi hâlâ kayıp
Filipinler Sahil Güvenliği, 10 Eylül'de yolcu feribotunda çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 41 kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla 76'ya yükseldiğini açıkladı. Açıklamada, 13 kişiden ise henüz haber alınamadığı belirtildi.
FİLİPİNLER açıklarında yolcu feribotunda çıkan yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 76'ya yükseldi.
Filipinler Sahil Güvenliği, Filipinler açıklarında yolcu feribotunda 10 Eylül'de çıkan yangınla ilgili açıklamada bulundu. Yangın nedeniyle hayatını kaybeden 41 kişinin daha cesedine ulaşıldığı belirtilen açıklamada, yaşamını yitirenlerin sayısının 76'ya yükseldiği bildirildi. Açıklamada, kayıp 13 kişiden ise henüz haber alınamadığı aktarıldı.
Kaynak: DHA
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