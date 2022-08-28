Filipinliler ölenlerin cesetlerini neden tabutla birlikte uçurum kenarına çakıyor?

Bakan Koca'nın "Daha acil olan neydi?" diye sorduğu sürücünün cezası kesildi

Dünya genelindeki ülkelerde ölümden sonrası için birçok ritüel uygulanıyor. Ancak içlerinden bazıları, diğerlerine hiç benzemiyor.

TAM 2000 YILLIK GELENEK

Filipinler'de de tam 2000 yıldan bu yana devam eden gelenek kapsamında, hayatını kaybeden insanların cansız bedenleri toprağa gömülmek yerine bir uçurumun kenarına tabutla birlikte çivileniyor.

SELLERDEN KORUMAK İSTİYORLAR

Bu uygulamanın nedeni ise ölülerin cansız bedenleri sel ve tropikal fırtınalardan korumak. Filipinlilere göre bu uçurum kenarları, toprak gibi aşınmıyor ve ölülerin bedenleri suyun değemeyeceği bir yerde kaldığı için korunmuş oluyor.