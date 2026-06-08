FİLİPİNLER'in güneyindeki Mindanao bölgesinde 7.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Filipinler'in Sarangani ilinin Soccsksargen bölgesindeki Kablalan ilçesinin 26 kilometre güneybatısında 7.8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini açıkladı. 55,2 kilometre derinlikte meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
Son Dakika › Dünya › Filipinler'de 7.8 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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