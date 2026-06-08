Filipinler'de 7.8 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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Filipinler'de 7.8 Büyüklüğünde Deprem

Filipinler\'de 7.8 Büyüklüğünde Deprem
08.06.2026 08:38
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Mindanao bölgesinde 7.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi, tsunami uyarısı yapıldı.

FİLİPİNLER'in güneyindeki Mindanao bölgesinde 7.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Filipinler'in Sarangani ilinin Soccsksargen bölgesindeki Kablalan ilçesinin 26 kilometre güneybatısında 7.8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini açıkladı. 55,2 kilometre derinlikte meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Kaynak: DHA

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