Dünya basınının gündemine oturan haber! İki çocuk, mezardan çıkardıkları kadına cinsel istismarda bulundu - Son Dakika
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Dünya basınının gündemine oturan haber! İki çocuk, mezardan çıkardıkları kadına cinsel istismarda bulundu

29.12.2022 15:12
Dünya basınının gündemine oturan haber! İki çocuk, mezardan çıkardıkları kadına cinsel istismarda bulundu

Filipinler'de yaşanan olayda iki çocuk, mezardan çıkardıkları 84 yaşında ölen kadına tecavüz ettiği ve değerli eşyalarını çaldığı gerekçesiyle tutuklandı. Söz konusu olay dünya basınında geniş yer edindi.

Filipinler'de meydana gelen korkunç olaya göre Davao kentindeki mezarlığa giden 2 çocuk, mezarı kazdıktan sonra ölü bir kadının cansız bedenini çıkardı. Kadının kefenini kenara atan çocuklar, tecavüzde bulundu. Daha sonra ise kadının değerli eşyalarını alıp kayıplara karıştılar.

SABAH ÇIPLAK ŞEKİLDE BULUNDU

Kadının olay yerinde çıplak şekilde bulunmasının ardından polis çağrıldı. Hemen bölgeye intikal eden polis ekipleri, kadının cinsel organının etrafında tecavüze işaret eden bulgular tespit etti.

GÜVENLİK KAMERALARINA BAKILDI

Görgü tanıklarının ifadesinden yola çıkarak güvenlik kayıtlarını izleyen polis ekipleri, olayın 2 çocuk tarafından gerçekleştirildiğini belirledi. Kısa sürede yakalanan çocukların ifadeleri psikolog eşliğinde alınıyor. Soruşturma ile ilgili detaylar da önümüzdeki günlerde açıklanacak.

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Dünya, Son Dakika

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